Чаевые в 20%? В Италии такой щедрости не ждут: вот как здесь благодарят официантов

Туристы, собирающиеся в Европу, часто удивляются одному нюансу: здесь не всегда принято оставлять чаевые. Для жителей России, привыкших платить 15-20% сверху за любые услуги, — это настоящий культурный шок. Но представления о том, что в Италии вовсе не нужно благодарить официанта монетой или купюрой, давно устарели.
Писательница Элизабет Хит, которая вот уже 16 лет живёт в Умбрии, отмечает: традиция чаевых прочно укоренилась и в Италии, хотя и не достигла американских масштабов.
"Чаевые становятся всё более нормой и определённо ценятся", — говорит она.
В России официанты зависят от щедрости клиентов, ведь их базовая ставка крайне низкая. В Италии же сотрудники ресторанов получают фиксированную зарплату, что сбивает с толку туристов.
"Я думаю, что "хаос" — лучшее слово для чаевых в Европе сейчас. Старые правила отменены, а новые ещё не ясны", — описал ситуацию один из туристов.
Один американец на Сицилии добавил 10% к счёту за ужин на 12 человек.
"Этого не ждут, но если вы дадите — будут очень благодарны".
Хотя Европа отстаёт от Китая, где почти всё оплачивается через смартфон, Италия уверенно движется к безналичным расчётам: 69% жителей уже используют карты и цифровые кошельки.
Но для чаевых лучше держать при себе немного монет. Главное правило: не оставляйте их на столе, вручайте лично официанту.
