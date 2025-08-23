Чаевые в 20%? В Италии такой щедрости не ждут: вот как здесь благодарят официантов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Писательница Элизабет Хит: чаевые в Италии всё более становятся нормой
Туризм
Туризм

Туристы, собирающиеся в Европу, часто удивляются одному нюансу: здесь не всегда принято оставлять чаевые. Для жителей России, привыкших платить 15-20% сверху за любые услуги, — это настоящий культурный шок. Но представления о том, что в Италии вовсе не нужно благодарить официанта монетой или купюрой, давно устарели.

Чаевые в кафе Италии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Чаевые в кафе Италии

Писательница Элизабет Хит, которая вот уже 16 лет живёт в Умбрии, отмечает: традиция чаевых прочно укоренилась и в Италии, хотя и не достигла американских масштабов.

"Чаевые становятся всё более нормой и определённо ценятся", — говорит она.

Почему американцы путаются?

В России официанты зависят от щедрости клиентов, ведь их базовая ставка крайне низкая. В Италии же сотрудники ресторанов получают фиксированную зарплату, что сбивает с толку туристов.

"Я думаю, что "хаос" — лучшее слово для чаевых в Европе сейчас. Старые правила отменены, а новые ещё не ясны", — описал ситуацию один из туристов.

Как правильно оставить чаевые в Италии?

  1. Обратите внимание на счёт. В нём часто встречается плата за "coperto" или "pane e coperto" — несколько евро за хлеб и сервировку.
  2. Мелочь решает. Чаевые в 1-2 евро вполне уместны. Нередко достаточно округлить сумму: вместо 26 евро заплатить 30.
  3. Ситуация важнее суммы. Итальянцы любят долгие трапезы и неторопливые беседы. Если официант уделял вам особое внимание, проявите благодарность.

Один американец на Сицилии добавил 10% к счёту за ужин на 12 человек.

"Этого не ждут, но если вы дадите — будут очень благодарны".

Наличные или карта?

Хотя Европа отстаёт от Китая, где почти всё оплачивается через смартфон, Италия уверенно движется к безналичным расчётам: 69% жителей уже используют карты и цифровые кошельки.

Но для чаевых лучше держать при себе немного монет. Главное правило: не оставляйте их на столе, вручайте лично официанту.

Уточнения

Чаевые - сумма денег, добровольно выдаваемых обслуживающему персоналу гостиниц, заведений общественного питания, парикмахерам, таксистам и т. п. сверх платы по счёту — "на чай". Чаевые выплачиваются согласно традиции и составляют значительную (а иногда и основную) часть дохода персонала.

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana ) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Столица и крупнейший город — Рим. Государственный язык — итальянский, распадающийся на множество диалектов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
