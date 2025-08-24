Купание запрещено на испанском курорте Гуардамар-дель-Сегура: голубые драконы атаковали пляжи

NYT: в Испании закрыли пляжи Гуардамара из-за ядовитого моллюска Glaucus atlanticus

В муниципалитете Гуардамар-дель-Сегура (Испания), расположенном к северу от Торревьехи на средиземноморском побережье Коста-Бланка, был введен запрет на купание на всех пляжах после того, как в прибрежных водах близ пляжа Виверс были замечены редкие морские существа, имеющие научное название Glaucus atlanticus.

Фото: en.wikipedia.org by Imtorn is licensed under free more info голубой дракон

Сообщение полиции

Полиция Гуардамара разместила в соцсети сообщение о том, что в целях обеспечения безопасности граждан купание на всех муниципальных пляжах приостановлено до дальнейшего уведомления.

Опасность "голубого дракона"

Несмотря на свою привлекательную внешность, "голубой дракон" является потенциально опасным видом морских слизней. Эти голожаберные моллюски, достигающие всего 3-4 см в длину, редко встречаются в Средиземном море и обычно обитают в тропических и умеренных водах Атлантического, Тихого и Индийского океанов.

Механизм защиты и вред для человека

Яркая синяя окраска и похожие на крылья отростки придают им необычный вид, но за этой красотой скрывается опасный защитный механизм. "Голубые драконы" питаются ядовитыми существами, такими как португальский кораблик, и могут наносить болезненные укусы, вызывающие у людей тошноту, рвоту, раздражение кожи и сильные аллергические реакции.

Реакция властей

Мэр Хосе Луис Саес подтвердил факт обнаружения и оперативно издал распоряжение о закрытии пляжей, а также об установке "предупредительного оборудования" на береговой линии для мониторинга ситуации.

Рекомендации для пловцов

Пловцам рекомендовано обращаться за медицинской помощью в случае укусов или раздражения кожи, сообщает New York Times.

Уточнения

Сли́зень (слизня́к) — общеупотребительное название ряда наземных брюхоногих моллюсков, которые в ходе эволюционного развития претерпели редукцию или полную утрату раковины.

