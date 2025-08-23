План французов поесть бесплатно в итальянской пиццерии провалился: беглецов выдали соцсети

Владелица итальянской пиццерии Ai due re смогла установить место временного проживания туристов из Франции, которые спешно покинули заведение, не оплатив заказ.
Фотография, размещённая собственницей в соцсетях, позволила отследить двух клиентов, покинувших ее ресторан без оплаты. Таким образом, Микела Малатини, хозяйка пиццерии Ai due re в Чивитанова-Марке, успешно пресекла еще одну попытку "ужина с побегом", совершенную двумя французами в возрасте около 35 лет.
"Я выяснила, где они разместились, и явилась туда. Они заказали две пиццы и напитки на общую сумму 44 евро. Перед тем, как расплатиться, они незаметно покинули заведение через главный выход. Однако благодаря камерам видеонаблюдения и социальным сетям их план провалился", — рассказала Малатини.
Выяснилось, что молодые люди остановились в гостиничном комплексе в Фонтеспине, куда владелица и прибыла на следующее утро. Малатини сообщила, что оба туриста без возражений отдали необходимую сумму, сообщает Today.
