План французов поесть бесплатно в итальянской пиццерии провалился: беглецов выдали соцсети

Владелица пиццерии Ai due re отследила французов, сбежавших без оплаты, по соцсетям
1:13
Туризм

Владелица итальянской пиццерии Ai due re смогла установить место временного проживания туристов из Франции, которые спешно покинули заведение, не оплатив заказ.

Пицца
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пицца

Фотография, размещённая собственницей в соцсетях, позволила отследить двух клиентов, покинувших ее ресторан без оплаты. Таким образом, Микела Малатини, хозяйка пиццерии Ai due re в Чивитанова-Марке, успешно пресекла еще одну попытку "ужина с побегом", совершенную двумя французами в возрасте около 35 лет.

"Я выяснила, где они разместились, и явилась туда. Они заказали две пиццы и напитки на общую сумму 44 евро. Перед тем, как расплатиться, они незаметно покинули заведение через главный выход. Однако благодаря камерам видеонаблюдения и социальным сетям их план провалился", — рассказала Малатини.

Выяснилось, что молодые люди остановились в гостиничном комплексе в Фонтеспине, куда владелица и прибыла на следующее утро. Малатини сообщила, что оба туриста без возражений отдали необходимую сумму, сообщает Today.

Уточнения

Пиццерия — это ресторан, специализирующийся на пицце.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
