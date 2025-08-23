План французов поесть бесплатно в итальянской пиццерии провалился: беглецов выдали соцсети

Владелица пиццерии Ai due re отследила французов, сбежавших без оплаты, по соцсетям

Владелица итальянской пиццерии Ai due re смогла установить место временного проживания туристов из Франции, которые спешно покинули заведение, не оплатив заказ.

Фотография, размещённая собственницей в соцсетях, позволила отследить двух клиентов, покинувших ее ресторан без оплаты. Таким образом, Микела Малатини, хозяйка пиццерии Ai due re в Чивитанова-Марке, успешно пресекла еще одну попытку "ужина с побегом", совершенную двумя французами в возрасте около 35 лет.

"Я выяснила, где они разместились, и явилась туда. Они заказали две пиццы и напитки на общую сумму 44 евро. Перед тем, как расплатиться, они незаметно покинули заведение через главный выход. Однако благодаря камерам видеонаблюдения и социальным сетям их план провалился", — рассказала Малатини.

Выяснилось, что молодые люди остановились в гостиничном комплексе в Фонтеспине, куда владелица и прибыла на следующее утро. Малатини сообщила, что оба туриста без возражений отдали необходимую сумму, сообщает Today.

