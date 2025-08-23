Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На смену утюгу пришли более быстрые и удобные отпариватели
Аномальное тепло спровоцировало нашествие блох в домах Великобритании: эксперты бьют тревогу
Bloomberg: администрация Трампа обсуждает получение США 10% акций Intel
Учёные Калифорнийского университета выровняли роговицу с помощью электрического тока
Лямбда-зонд и датчик детонации влияют на расход топлива и защиту двигателя
Специалисты: кошка подойдет занятым людям, а собака — активным и общительным
Клубничные маски — витаминный уход для кожи, который стоит попробовать этим летом
Как часто заниматься спортом, чтобы добиться успеха: нужна регулярность — тренер Джулиано Эсперанса
Садальский раскритиковал музыкальный фестиваль Новая волна в Казани

Турецкий флаг в непристойном танце: что теперь грозит туристке, вызвавшей гнев нации

Туристке грозит до трёх лет тюрьмы за оскорбление турецкого флага в Каппадокии
0:49
Туризм

Недавний инцидент, который произошёл в Каппадокии, вызвал волну возмущения в турецком обществе.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Туристка, держа в руках древко с турецким флагом, исполнила "неприемлемые элементы танца на шесте".

По сообщениям турецких СМИ, она даже приспустила брюки во время выступления. Видеозапись быстро распространилась в интернете, вызвав волну возмущения.

Гражданство женщины не установлено, но власти оперативно начали расследование "инцидента, затрагивающего национальные и моральные ценности турецкого народа". За осквернение государственных символов ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Этот инцидент напоминает о необходимости уважать местные обычаи и законы во время путешествий, сообщает Pravda.

Уточнения

Каппадо́кия — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции (часть земель илов Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде), употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней. Выделяется чрезвычайно примечательным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Еда и рецепты
Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Итальянцы делают это на зиму, а мы всё ещё едим банальные соленья: идеальная зукуска за пол часа

Помидоры по-итальянски: простой способ заготовить томаты с базиликом и пряностями, которые зимой станут лучшей закуской к мясу и овощам.

Закуска по-итальянски на зиму: рецепт маринованных томатов с базиликом
В Испании на берег вынесло редкого и опасного моллюска Glaucus atlanticus
Сказка обернулась хоррором: пляж в Испании перекрыли после появления драконов-убийц
Верность по-кошачьи: питомцы, которые живут ради человека
Один жест, который говорит о любви больше, чем тысячи мурлыканий: как кошка показывает полное доверие
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
168 миллиардов, которые перевернули Европу: куда на самом деле ушли деньги для Украины
Подделка или элита? Эксперты назвали 7 брендов, не использующих суррогаты масла какао
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Приседания не сделают ягодицы идеальными: вот упражнения, которые работают лучше
Последние материалы
Киркоров восхитился умением дочери самостоятельно отвечать хейтерам
BUND: в куриных яйцах обнаружены опасные химикаты
Правительство РФ закрепило за Роснефтью статус поставщика мазута для Приморья
Авиапасажирам на заметку: зачем бортпроводники дважды проверяют двери самолёта
Рецепт салата с помидорами и маринованным сладким перцем
OTA-обновления автомобилей несут риски для безопасности — мнение Арнульфа Тимеля
Перегруженные удлинители могут представлять серьёзную опасность возгорания
Inserm: телевизор в 2–5 лет замедляет развитие речи и моторику у детей
Кремы с аминокислотами: польза, действие и кому подходят
Певица Лариса Долина призналась, что панически боится высоты
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.