Турецкий флаг в непристойном танце: что теперь грозит туристке, вызвавшей гнев нации

Туристке грозит до трёх лет тюрьмы за оскорбление турецкого флага в Каппадокии

Недавний инцидент, который произошёл в Каппадокии, вызвал волну возмущения в турецком обществе.

Фото: commons.wikimedia.org by Alisa Fatikhova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Флаг Турции

Туристка, держа в руках древко с турецким флагом, исполнила "неприемлемые элементы танца на шесте".

По сообщениям турецких СМИ, она даже приспустила брюки во время выступления. Видеозапись быстро распространилась в интернете, вызвав волну возмущения.

Гражданство женщины не установлено, но власти оперативно начали расследование "инцидента, затрагивающего национальные и моральные ценности турецкого народа". За осквернение государственных символов ей грозит до трёх лет лишения свободы.

Этот инцидент напоминает о необходимости уважать местные обычаи и законы во время путешествий, сообщает Pravda.

Уточнения

Каппадо́кия — историческое название местности на востоке Малой Азии на территории современной Турции (часть земель илов Невшехир, Кайсери, Аксарай и Нигде), употребляющееся со времён античности вплоть до наших дней. Выделяется чрезвычайно примечательным ландшафтом вулканического происхождения, подземными городами, созданными в I тыс. до н. э. и обширными пещерными монастырями, ведущими свою историю со времён ранних христиан. Национальный парк Гёреме и пещерные поселения Каппадокии входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.



