Удивительная Швейцария: страна, где порядок соседствует с тайными системами в Альпах

Швейцария — мечта для путешественников: здесь величественные Альпы соседствуют с тишиной озёр, уютные города сочетают старинные традиции и современный комфорт, а порядок и гостеприимство делают поездку особенно приятной. Это страна, где можно за один день кататься на лыжах, гулять по средневековым улочкам и ужинать с видом на заснеженные вершины.
Удивительно, но Швейцария живёт без официальной столицы. Берн называют столицей лишь условно — здесь заседает парламент и правительство. Но в Конституции такого статуса нет.
Причина проста: федерация из 26 кантонов строится на балансе. Выделить один город означало бы поставить его выше других. Для швейцарцев важнее равенство, чем символическая власть.
Альпы — это не только курорты и открыточные виды. Под скалами скрыта целая сеть оборонных сооружений, созданных ещё во времена Второй мировой войны.
Тоннели, бункеры, госпитали, даже замаскированные взлётные полосы — всё это существует и сегодня. Более того, каждый новый дом в Швейцарии обязан иметь бомбоубежище с фильтрами, запасами воды и еды. Представьте: даже ваш подвал может быть частью национальной обороны.
Швейцария удивительно умеет сочетать старину и современность:
в альпийских деревнях стоят классические шале с толстыми стенами и крышами, защищающими от снега;
в городах возвышаются ультрасовременные здания — штаб-квартира Rolex в Женеве или музей Ленца в Цуге;
в горах — мосты-шедевры, вроде Ландвассера, вписанные в природу, как произведение искусства.
Главный принцип один: никакой архитектуры, которая "ломает" ландшафт. Гармония с природой важнее амбиций.
