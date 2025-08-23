Удивительная Швейцария: страна, где порядок соседствует с тайными системами в Альпах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:03
Туризм

Швейцария — мечта для путешественников: здесь величественные Альпы соседствуют с тишиной озёр, уютные города сочетают старинные традиции и современный комфорт, а порядок и гостеприимство делают поездку особенно приятной. Это страна, где можно за один день кататься на лыжах, гулять по средневековым улочкам и ужинать с видом на заснеженные вершины.

Лаутербруннен, Швейцария
Фото: commons.wikimedia.org by Noel Reynolds, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Лаутербруннен, Швейцария

Страна без официальной столицы

Удивительно, но Швейцария живёт без официальной столицы. Берн называют столицей лишь условно — здесь заседает парламент и правительство. Но в Конституции такого статуса нет.

Причина проста: федерация из 26 кантонов строится на балансе. Выделить один город означало бы поставить его выше других. Для швейцарцев важнее равенство, чем символическая власть.

Альпы: красота и защита

Альпы — это не только курорты и открыточные виды. Под скалами скрыта целая сеть оборонных сооружений, созданных ещё во времена Второй мировой войны.

Тоннели, бункеры, госпитали, даже замаскированные взлётные полосы — всё это существует и сегодня. Более того, каждый новый дом в Швейцарии обязан иметь бомбоубежище с фильтрами, запасами воды и еды. Представьте: даже ваш подвал может быть частью национальной обороны.

Архитектура между традицией и инновацией

Швейцария удивительно умеет сочетать старину и современность:

  • в альпийских деревнях стоят классические шале с толстыми стенами и крышами, защищающими от снега;

  • в городах возвышаются ультрасовременные здания — штаб-квартира Rolex в Женеве или музей Ленца в Цуге;

  • в горах — мосты-шедевры, вроде Ландвассера, вписанные в природу, как произведение искусства.

Главный принцип один: никакой архитектуры, которая "ломает" ландшафт. Гармония с природой важнее амбиций.

Уточнения

Швейца́рия официально — Швейца́рская Конфедера́ция — государство в Центральной Европе, федеративная республика, состоящая из 26 кантонов с федеральными властями в Берне.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
