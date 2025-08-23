Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Психологи советуют соблюдать график сна для снижения частоты ночных кошмаров
Каждую осень самцы лосей сбрасывают рога и ежегодно отращивают новые
Миф о чистом транспорте развеян? Почему зарядные станции электрокаров вызывают опасения
Дочь Ларисы Долиной поделилась правдой об отношениях в семье
Румынский Transgaz отчитался об утроении чистой прибыли
Хлорсодержащие чистящие составы разрушают пластик оконного профиля
Физиотерапевт утверждает, что эти 5 упражнений с собственным весом помогут вам развить крепкий корпус
Органическая мульча улучшает структуру почвы и подавляет сорняки
Растопите шоколад, добавьте воду и арахисовое масло — готовим мусс без плиты

Этот регион Италии часто забывают, но именно здесь спрятаны её самые яркие сокровища

Историки подчёркивают: Апулия вобрала культуру греков, арабов и норманнов
1:58
Туризм

Апулия — один из самых ярких и самобытных регионов юга Италии, который привлекает туристов своей невероятной атмосферой. Здесь вы найдете бесконечные пляжи с кристально чистым морем, живописные деревушки с белоснежными домиками и узкими улочками, замки и соборы, оставленные разными эпохами, а также удивительные трулли в Альберобелло, словно сошедшие со страниц сказки.

Апулия, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Andrzejcoco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Апулия, Италия

Регион играет особую роль в экономике страны:

  • именно здесь выращивают большую часть пшеницы для итальянской пасты;

  • собирают рекордные урожаи овощей;

  • производят лучшее оливковое масло Италии;

  • разводят мидий и устриц в промышленных масштабах.

Трулли и массерии: архитектура вне времени

Альберобелло стал визитной карточкой региона благодаря трулли — круглым белым домикам с конусовидной крышей, сложенной без цемента. Эти сказочные строения возникли как временные жилища фермеров, но превратились в уникальные памятники архитектуры, занесённые в список ЮНЕСКО.

Не менее колоритны массери — сельские усадьбы, которые в XV-XVI веках служили целым общинам. Они строились так, чтобы люди могли жить и работать обособленно, напоминая мини-деревни с хозяйственными дворами и жилыми помещениями.

Апулия сегодня

Регион простирается вдоль береговой линии в 930 километров — это бесконечная череда пляжей, скал, бухт и приморских городков. Здесь можно встретить греческое наследие в Саленто, почувствовать дух Средневековья в укреплённых деревнях или насладиться ярким барокко в Лечче.

И всё же главным впечатлением остаётся сочетание природы, истории и архитектурной самобытности — именно то, что делает Апулию одной из самых необычных и притягательных областей Италии.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία; итал. Puglia [ˈpuʎːa], неап. Pùglia, тарант. Pugghie, франкопров. Poulye) — область на юго-востоке Италии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире
Военные новости
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Зоологи: кошка отгрызает усы котятам, чтобы ограничить их передвижение
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Омега-3 без рыбы: 5 альтернатив, которые сделают кожу сияющей и волосы густыми
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Последние материалы
Периодическое голодание по-разному влияет на людей с ожирением и без него — исследование UBCO
Названы причины снижения эффективности автомобильных АКБ
Лечебные свойства гималайской соли не имеют научных доказательств
Зудина призналась, что никогда не чувствовала себя виноватой в разводе Табакова
Городские утки выбирают островки в водоёмах, чтобы услышать приближение хищников
Кения стремится продать больше чая на мировом рынке — Kenya News
97 из 100: Дмитриенко и Пересильд проверили совместимость в шоу Натальная карта
Опасная привычка за столом: эндокринолог рассказала о последствиях
Российский турист: экономика Сальвадора держится на нелегалах
Тёмноплодные томаты можно вырастить на обычной грядке без особого ухода
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.