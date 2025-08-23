Этот регион Италии часто забывают, но именно здесь спрятаны её самые яркие сокровища

Историки подчёркивают: Апулия вобрала культуру греков, арабов и норманнов

1:58 Your browser does not support the audio element. Туризм

Апулия — один из самых ярких и самобытных регионов юга Италии, который привлекает туристов своей невероятной атмосферой. Здесь вы найдете бесконечные пляжи с кристально чистым морем, живописные деревушки с белоснежными домиками и узкими улочками, замки и соборы, оставленные разными эпохами, а также удивительные трулли в Альберобелло, словно сошедшие со страниц сказки.

Фото: commons.wikimedia.org by Andrzejcoco, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Апулия, Италия

Регион играет особую роль в экономике страны:

именно здесь выращивают большую часть пшеницы для итальянской пасты;

собирают рекордные урожаи овощей;

производят лучшее оливковое масло Италии;

разводят мидий и устриц в промышленных масштабах.

Трулли и массерии: архитектура вне времени

Альберобелло стал визитной карточкой региона благодаря трулли — круглым белым домикам с конусовидной крышей, сложенной без цемента. Эти сказочные строения возникли как временные жилища фермеров, но превратились в уникальные памятники архитектуры, занесённые в список ЮНЕСКО.

Не менее колоритны массери — сельские усадьбы, которые в XV-XVI веках служили целым общинам. Они строились так, чтобы люди могли жить и работать обособленно, напоминая мини-деревни с хозяйственными дворами и жилыми помещениями.

Апулия сегодня

Регион простирается вдоль береговой линии в 930 километров — это бесконечная череда пляжей, скал, бухт и приморских городков. Здесь можно встретить греческое наследие в Саленто, почувствовать дух Средневековья в укреплённых деревнях или насладиться ярким барокко в Лечче.

И всё же главным впечатлением остаётся сочетание природы, истории и архитектурной самобытности — именно то, что делает Апулию одной из самых необычных и притягательных областей Италии.

Уточнения

Апу́лия (от др.-греч. Ἀπουλία; итал. Puglia [ˈpuʎːa], неап. Pùglia, тарант. Pugghie, франкопров. Poulye) — область на юго-востоке Италии.

