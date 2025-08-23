Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Императорский оазис на пути из Петербурга в Москву: что скрывают стены путевого дворца в Твери

Архитекторы Никитин и Росси превратили Путевой дворец в центр светской жизни Твери
2:43
Туризм

В самом сердце Твери возвышается Путевой дворец — настоящая императорская жемчужина, построенная в XVIII веке. Его возвели специально для Екатерины II, чтобы во время поездок из Петербурга в Москву государыня могла останавливаться в достойных условиях. Автором проекта стал архитектор Пётр Никитин, создавший здание в стиле классицизма с элементами барокко.

Тверской императорский путевой дворец
Фото: commons.wikimedia.org by DmitrySimonov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Тверской императорский путевой дворец

После разрушительного пожара Екатерина II выделила миллион рублей на восстановление города, и именно тогда Тверь обрела регулярную планировку по образцу Рима, Версаля и Петербурга.

Две Екатерины и судьба дворца

Первая Екатерина, "бабушка", довольно быстро потеряла интерес к дворцу, и он оказался заброшенным. Но спустя десятилетия его возрождением занялась другая Екатерина — внучка императрицы, великая княжна Екатерина Павловна.

В 1809 году архитектор Карл Росси провёл масштабную реконструкцию, после чего Путевой дворец стал центром светской жизни. Здесь собиралась элита Москвы и Петербурга, а Карамзин впервые представил публике главы своей "Истории государства Российского" в присутствии императора.

Свет и тень истории

Блестящая эпоха длилась недолго. В 1812 году великая княжна потеряла мужа, принца Георга Ольденбургского, умершего от тифа. Екатерина уехала, но дворец продолжал меняться: при Александре II появился Гербовый зал и новые балконы.

К концу XIX века здесь разместился один из первых публичных музеев России, а позже — резиденция губернатора. В Белом зале во времена Николая II работала мастерская, где дамы из высшего общества шили вещи для фронта.

Осенью 1941 года здание оказалось в руках фашистов. В течение 62 дней интерьеры были разграблены и уничтожены, а при отступлении дворец подожгли. Однако уже после освобождения Твери началась painstaking реставрация.

Путевой дворец сегодня

Сегодня дворец поражает восстановленной роскошью императорских покоев. В его стенах располагается Тверская областная картинная галерея, где собраны уникальные экспонаты: полотна, иконы, мебель и предметы искусства, спасённые из усадеб и привезённые в Тверь за многие века.

Путевой дворец — не только символ города, но и памятник двум великим Екатеринам, каждая из которых оставила здесь свой след.

Уточнения

Путевой дворец — здание для отдыха знатных особ во время длительной дороги.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Покупка автомобиля с пробегом должна быть вдумчивой и осторожной Сергей Милешкин Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер
