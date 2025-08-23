Императорский оазис на пути из Петербурга в Москву: что скрывают стены путевого дворца в Твери

В самом сердце Твери возвышается Путевой дворец — настоящая императорская жемчужина, построенная в XVIII веке. Его возвели специально для Екатерины II, чтобы во время поездок из Петербурга в Москву государыня могла останавливаться в достойных условиях. Автором проекта стал архитектор Пётр Никитин, создавший здание в стиле классицизма с элементами барокко.
После разрушительного пожара Екатерина II выделила миллион рублей на восстановление города, и именно тогда Тверь обрела регулярную планировку по образцу Рима, Версаля и Петербурга.
Первая Екатерина, "бабушка", довольно быстро потеряла интерес к дворцу, и он оказался заброшенным. Но спустя десятилетия его возрождением занялась другая Екатерина — внучка императрицы, великая княжна Екатерина Павловна.
В 1809 году архитектор Карл Росси провёл масштабную реконструкцию, после чего Путевой дворец стал центром светской жизни. Здесь собиралась элита Москвы и Петербурга, а Карамзин впервые представил публике главы своей "Истории государства Российского" в присутствии императора.
Блестящая эпоха длилась недолго. В 1812 году великая княжна потеряла мужа, принца Георга Ольденбургского, умершего от тифа. Екатерина уехала, но дворец продолжал меняться: при Александре II появился Гербовый зал и новые балконы.
К концу XIX века здесь разместился один из первых публичных музеев России, а позже — резиденция губернатора. В Белом зале во времена Николая II работала мастерская, где дамы из высшего общества шили вещи для фронта.
Осенью 1941 года здание оказалось в руках фашистов. В течение 62 дней интерьеры были разграблены и уничтожены, а при отступлении дворец подожгли. Однако уже после освобождения Твери началась painstaking реставрация.
Сегодня дворец поражает восстановленной роскошью императорских покоев. В его стенах располагается Тверская областная картинная галерея, где собраны уникальные экспонаты: полотна, иконы, мебель и предметы искусства, спасённые из усадеб и привезённые в Тверь за многие века.
Путевой дворец — не только символ города, но и памятник двум великим Екатеринам, каждая из которых оставила здесь свой след.
Путевой дворец — здание для отдыха знатных особ во время длительной дороги.
