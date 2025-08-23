Город, где крыши красные, кухня щедрая, а университет старше большинства стран мир

Болонья — город, который называют сразу тремя эпитетами. "Учёная" — благодаря Болонскому университету, основанному в 1088 году и действующему до сих пор. "Красная" — из-за терракотовых крыш и фасадов. "Толстая" — за знаменитую гастрономию, среди которой особое место занимает соус болоньезе.
Особенность города — крытые галереи, протянувшиеся на 36 километров. Именно они защищают жителей и гостей от солнца и дождя, создавая неповторимый архитектурный облик Болоньи.
Болонья — это не только старинные церкви и университеты, но и удивительная атмосфера улиц, где каждый шаг открывает новые горизонты. Здесь можно почувствовать дыхание Средневековья, насладиться итальянской кухней и открыть для себя город, в котором история и современность переплетаются самым гармоничным образом.
Храм расположен на Караульном холме. Здесь хранится икона Богородицы, написанная, по преданию, самим апостолом Лукой. Добраться можно пешком по живописному маршруту (около часа в гору) или на туристическом автобусе San Luka Express.
Маршрут к святилищу украшен длинной аркадой, состоящей из 666 портиков. Считается, что пройденный пешком путь помогает освободиться от грехов. Начало маршрута — у ворот Porta Saragozza.
Знаковый объект Болонского университета. Здесь учились Данте и Коперник. Для посетителей доступны внутренний дворик, коридоры и залы. За небольшую плату можно попасть в Анатомический театр и старейшую библиотеку.
Главный храм города, который изначально планировался больше Собора Святого Петра в Ватикане. Хотя размеры сократили, храм всё равно впечатляет масштабом. Внутри хранится старейший орган в мире.
Болонья — город, где история, архитектура и гастрономия создают гармонию. Средневековые аркады, университет с вековыми традициями и величественные храмы делают её обязательным пунктом для путешественников по Италии.
Боло́нья (итал. Bologna МФА:, местн. Bulåggna [buˈlʌɲːa], лат. Bononia, Bolonia, Felsina) — город на севере Италии.
