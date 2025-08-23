Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Отёки исчезают: пять простых привычек меняют тело за неделю
Джем из слив на зиму: рецепт приготовления с корицей и бадьяном
Эксперт посоветовал Наталье Подольской строить карьеру отдельно от Владимира Преснякова
Собаку рекомендуют отучать от сна на кровати с помощью поводка
Новый альбом Джастина Бибера Swag чуть не разрушил его брак с Хейли: что произошло
Как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва — советы врачей
Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Экспедиция Шахмардана Амирова исследовала архитектуру шумерского поселения в Ираке

Молизе, которого нет: регион, где Италия сохранилась такой, какой была столетия назад

Туристические гиды: Молизе называют самым «забытым» регионом Италии
Туризм

Юг Италии у большинства туристов ассоциируется с яркой Апулией, шумной Кампанией или древним Лацио. Но между ними скрывается крошечный регион, о котором многие итальянцы в шутку говорят: "Molise non esiste" — "Молизе не существует".
На картах он есть, а вот в путеводителях — почти нет. И именно это делает его настоящей находкой для тех, кто ищет аутентичную Италию без толп туристов и шумных базаров.

Молизе, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Accolturato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Молизе, Италия

Где находится Молизе

Регион появился лишь в 1963 году, отделившись от Абруццо. Сегодня он считается самым молодым и одним из самых маленьких в стране. Молизе — перекресток дорог, зажатый между четырьмя совершенно разными соседями:

  • на востоке — солнечная Апулия;

  • на западе — исторический Лацио;

  • на юге — темпераментная Кампания;

  • на севере — суровое Абруццо.

От Адриатического моря с пляжами Термоли до горных хребтов у границы с Неаполем — здесь удивительно сочетаются разные ландшафты и эпохи.

Жизнь без спешки

Прогуливаясь по маленьким городкам, можно увидеть сцены, которые почти не изменились за последние сто лет: женщины развешивают бельё на старинных балконах, пастухи гонят стада по высокогорным пастбищам, а старики разговаривают на диалектах, которые старше современного итальянского языка. Всё здесь дышит неторопливостью и простотой.

Традиции и праздники

Молизе — регион, где старинные обычаи до сих пор живы. В деревне Урури, основанной албанскими переселенцами в XIV веке, каждый год устраивают гонки на колесницах. Девушки по-прежнему садятся рядом со своими бабушками, чтобы учиться плести кружево. Такие детали создают ощущение, что ты попал не просто в другую провинцию, а в прошлое, которое сохранилось в повседневной жизни людей.

Следы истории

Ещё до падения Римской империи Молизе и Абруццо были единым регионом. Здесь сохранились колонии и артефакты времён самнитских войн и римских завоеваний. Позднее эти земли видели норманнов, сарацинов, лангобардов и даже цыганские поселения. Каждый народ оставлял свой след в архитектуре, традициях и языке, и сегодня это многообразие делает Молизе уникальным.

Природа и аутентичность

Регион поражает своей чистотой. Здесь нет крупных заводов, и это позволяет сохранить кристальные реки, прозрачные озёра и зелёные горные луга. Для тех, кто ищет Италию без толпы туристов, Молизе становится настоящим открытием: тишина маленьких городков, девственные леса Апеннин и искреннее гостеприимство жителей превращают поездку сюда в путешествие во времени.

Уточнения

Моли́зе (итал. Molise, неап. Mulise) — область Италии.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу
Домашние животные
Океаническая акула требует зрительного контакта — инструкторы по дайвингу Аудио 
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины
Новости Украины
Китай оскорблён недружественным заявлением Зеленского. Каковы последствия для Украины Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Рекорд, в который не верят даже спортсмены: пенсионер из Дагестана переписал книгу рекордов
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Последние материалы
Эксперт посоветовал Наталье Подольской строить карьеру отдельно от Владимира Преснякова
Собаку рекомендуют отучать от сна на кровати с помощью поводка
Новый альбом Джастина Бибера Swag чуть не разрушил его брак с Хейли: что произошло
Как безопасно вернуться к тренировкам после долгого перерыва — советы врачей
Роскачество напомнило о штрафах за неправильное обустройство скважин на даче
Подготовка роз к зиме без укрытия: агротехника и сорта
Экспедиция Шахмардана Амирова исследовала архитектуру шумерского поселения в Ираке
Жёсткая вода вызывает налёт в трубах и ускоряет износ нагревателей
Регулярные вставания снижают нагрузку на сосуды у женщин после менопаузы — учёные США
Новый метод поиска пятой силы природы: физики изучают аномалии в атомных спектрах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.