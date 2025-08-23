Молизе, которого нет: регион, где Италия сохранилась такой, какой была столетия назад

Туристические гиды: Молизе называют самым «забытым» регионом Италии

Юг Италии у большинства туристов ассоциируется с яркой Апулией, шумной Кампанией или древним Лацио. Но между ними скрывается крошечный регион, о котором многие итальянцы в шутку говорят: "Molise non esiste" — "Молизе не существует".

На картах он есть, а вот в путеводителях — почти нет. И именно это делает его настоящей находкой для тех, кто ищет аутентичную Италию без толп туристов и шумных базаров.

Фото: commons.wikimedia.org by Accolturato, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Молизе, Италия

Где находится Молизе

Регион появился лишь в 1963 году, отделившись от Абруццо. Сегодня он считается самым молодым и одним из самых маленьких в стране. Молизе — перекресток дорог, зажатый между четырьмя совершенно разными соседями:

на востоке — солнечная Апулия;

на западе — исторический Лацио;

на юге — темпераментная Кампания;

на севере — суровое Абруццо.

От Адриатического моря с пляжами Термоли до горных хребтов у границы с Неаполем — здесь удивительно сочетаются разные ландшафты и эпохи.

Жизнь без спешки

Прогуливаясь по маленьким городкам, можно увидеть сцены, которые почти не изменились за последние сто лет: женщины развешивают бельё на старинных балконах, пастухи гонят стада по высокогорным пастбищам, а старики разговаривают на диалектах, которые старше современного итальянского языка. Всё здесь дышит неторопливостью и простотой.

Традиции и праздники

Молизе — регион, где старинные обычаи до сих пор живы. В деревне Урури, основанной албанскими переселенцами в XIV веке, каждый год устраивают гонки на колесницах. Девушки по-прежнему садятся рядом со своими бабушками, чтобы учиться плести кружево. Такие детали создают ощущение, что ты попал не просто в другую провинцию, а в прошлое, которое сохранилось в повседневной жизни людей.

Следы истории

Ещё до падения Римской империи Молизе и Абруццо были единым регионом. Здесь сохранились колонии и артефакты времён самнитских войн и римских завоеваний. Позднее эти земли видели норманнов, сарацинов, лангобардов и даже цыганские поселения. Каждый народ оставлял свой след в архитектуре, традициях и языке, и сегодня это многообразие делает Молизе уникальным.

Природа и аутентичность

Регион поражает своей чистотой. Здесь нет крупных заводов, и это позволяет сохранить кристальные реки, прозрачные озёра и зелёные горные луга. Для тех, кто ищет Италию без толпы туристов, Молизе становится настоящим открытием: тишина маленьких городков, девственные леса Апеннин и искреннее гостеприимство жителей превращают поездку сюда в путешествие во времени.

Уточнения

Моли́зе (итал. Molise, неап. Mulise) — область Италии.

