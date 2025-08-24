Белоснежки на пляже: российский путешественник откровенно рассказал о латвийках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Россиянин описал девушек на пляже Латвии фразой пример красоты
Туризм

Российский блогер, автор проекта TrueStory Travel, поделился впечатлениями от поездки в Латвию. Его особенно поразили девушки на пляжах, которых он назвал "красавицами-белоснежками".

Блондинка топлес, загорающая на пляже
Фото: www.flickr.com by Carlos Allevato, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Блондинка топлес, загорающая на пляже

По словам путешественника, в Латвии белая кожа у девушек является нормой. Он отметил, что в Японии подобная внешность считается эталоном красоты, а в Прибалтике это обычное явление. Загорелых девушек на пляже, по его наблюдениям, почти не встретишь — чаще всего это туристки.

Автор блога пояснил, что дело не в привычках, а в особенностях кожи: получить золотистый загар латвийкам попросту сложно — он практически "не ложится". Поэтому многие женщины предпочитают оставаться в одежде даже на пляже, приходя туда скорее ради прогулки или отдыха на свежем воздухе.

Еще одна особенность, на которую обратил внимание путешественник, — активность местных жительниц. По его словам, на побережье каждые 50-100 метров можно увидеть группы девушек, играющих в волейбол, пионербол или "вышибалы".

Турист подчеркнул, что латышки отличаются ловкостью и отличными навыками игры с мячом.

Уточнения

Ла́твия (латыш. Latvija [ˈlatvija]), официальное название — Латви́йская Респу́блика (латыш. Latvijas Republika) — государство в Северной Европе.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
