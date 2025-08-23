Турция продлевает лето: как уральцы и татары пытаются сбежать от ноябрьской серости

Школьные каникулы в этом году совпадают с бархатным сезоном в Турции. С 25 октября по 2 ноября семьи из Казани и Екатеринбурга смогут отправиться как на Средиземное, так и на Эгейское побережье. Выбор — за туристами: Анталья или Даламан.
До 16 ноября авиакомпания Southwind будет выполнять ежедневные рейсы. Пакеты доступны у Pegas Touristik, Anex, Coral Travel и "Интуриста".
Кроме того, до 12 ноября сюда продолжают летать Corendon Airlines и Pegasus Airlines. Туры можно найти у Fun&Sun, который в этом сезоне подключил и AZUR air.
На Эгейское побережье из Казани можно улететь до 26 октября. Частота рейсов увеличена: AZUR air летает уже трижды в неделю вместо двух, как в прошлом году. Туры формируют Anex и "Интурист".
Зимой отдых в Анталье тоже доступен, но частота рейсов Southwind сократится до двух в неделю.
В столице Урала ситуация практически идентична:
"Рейсы из Казани и Екатеринбурга продлятся дольше, чем в сезоне-2024, vы увеличили емкости, ориентируясь на высокий спрос на Турцию в этих регионах", — пояснили в компании Anex.
Итак, этой осенью жители Казани и Екатеринбурга получили редкую возможность: школьные каникулы можно провести как на Средиземноморье, так и на Эгейском побережье. Выбор курорта — за туристами, а высокий спрос гарантирует, что Турция останется главным направлением сезона.
