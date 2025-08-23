Турция продлевает лето: как уральцы и татары пытаются сбежать от ноябрьской серости

Anex: спрос на Турцию из Казани и Екатеринбурга осенью вырос

Школьные каникулы в этом году совпадают с бархатным сезоном в Турции. С 25 октября по 2 ноября семьи из Казани и Екатеринбурга смогут отправиться как на Средиземное, так и на Эгейское побережье. Выбор — за туристами: Анталья или Даламан.

Отдых у моря

Полёты из Казани

Анталья

До 16 ноября авиакомпания Southwind будет выполнять ежедневные рейсы. Пакеты доступны у Pegas Touristik, Anex, Coral Travel и "Интуриста".

Кроме того, до 12 ноября сюда продолжают летать Corendon Airlines и Pegasus Airlines. Туры можно найти у Fun&Sun, который в этом сезоне подключил и AZUR air.

Даламан

На Эгейское побережье из Казани можно улететь до 26 октября. Частота рейсов увеличена: AZUR air летает уже трижды в неделю вместо двух, как в прошлом году. Туры формируют Anex и "Интурист".

Зимой отдых в Анталье тоже доступен, но частота рейсов Southwind сократится до двух в неделю.

Екатеринбург: выбор похожий

В столице Урала ситуация практически идентична:

До 16 ноября Southwind выполняет ежедневные рейсы в Анталью, туры есть у Pegas Touristik, Anex и Coral Travel.

Дополнительные варианты: перелёты Corendon Airlines (Anex, Fun&Sun), AZUR air и "Уральских авиалиний" (Fun&Sun).

В Даламан рейсы AZUR air доступны до 25 октября, а туры с проживанием на Эгейском побережье предлагают Anex и Coral Travel.

Спрос растёт

"Рейсы из Казани и Екатеринбурга продлятся дольше, чем в сезоне-2024, vы увеличили емкости, ориентируясь на высокий спрос на Турцию в этих регионах", — пояснили в компании Anex.

Итак, этой осенью жители Казани и Екатеринбурга получили редкую возможность: школьные каникулы можно провести как на Средиземноморье, так и на Эгейском побережье. Выбор курорта — за туристами, а высокий спрос гарантирует, что Турция останется главным направлением сезона.

Уточнения

Тата́ры (самоназвание — тат. татарлар, tatarlar) — тюркский народ России и постсоветских стран, крупнейшее национальное меньшинство, ареал: Европейская часть России, в основном Поволжье и Приуралье, а также Сибирь, Казахстан, Средняя Азия, СУАР , Дальний Восток, Финляндия, Литва, Афганистан, Иран, Пакистан, Крым.



Каза́нь (тат. Казан) — город в России, столица Республики Татарстан, порт на левом берегу реки Волги при впадении в неё реки Казанки.

