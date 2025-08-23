Европа манит снова: визы ждать месяцами, но очереди всё длиннее

Спрос на туры в Европу у россиян в 2025 году вырос на 30–50% — РСТ

Спрос на поездки в Европу у россиян взлетел в 2025 году на 30-50% по сравнению с прошлым годом. Особенно востребованы Италия, Франция и Испания — именно туда хотят отправиться чаще всего, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

Рекордное количество заявок на визы

По прогнозам, к концу 2025 года россияне подадут свыше 700 тысяч запросов на шенген. Это на 18-22% больше, чем в 2024-м.

"Россияне все меньше опасаются обращаться за визами, растет общий поток желающих посетить Европу. Но эти прогнозы могут не оправдаться, если консульства шенгенских стран продолжат увеличивать время оформления виз, что приведет к срывам туров и отказам от поездок. Именно поэтому стоит начинать подготовку к путешествию заблаговременно: оптимально — за полгода до планируемой поездки", — отметил генеральный директор VCP Travel Михаил Абасов.

Где ждать дольше всего

Несмотря на окончание высокого сезона, ситуация с визами не улучшается. Туроператоры говорят о серьезных задержках в консульствах Франции и Испании.

"На подачу пакета документов в консульство Испании с середины августа записаться невозможно, а Италия не возвращает паспорта до двух месяцев. Иногда берут расписку с туристов, что они осведомлены, что виза выйдет через 60-70 дней. По нашему опыту, самое большое время выхода визы было 75 дней. Венгрия дает визы без проблем, придерживаются сроков выдачи в три недели. Греция также укладывается в сроки три недели", — рассказала директор по развитию компании "Туртранс-вояж" Ирина Гусакова.

Нехватка персонала и сезон отпусков

В компании "Спектрум" напоминают: причины задержек вполне бытовые — слишком много желающих летом и слишком мало сотрудников в консульствах.

"Сейчас по Италии заявленный срок выдачи — 40 дней, но фактический — шесть-восемь недель, по Испании заявленный срок — от четырех недель, а фактический — до шести недель. Запись на подачу документов на ближайшие даты временно недоступна", — уточнила президент ГК "Спектрум" Евгения Конколь.

Где проще всего

Есть и хорошие новости: по некоторым направлениям оформление идет без проблем.

Рост интереса к Европе очевиден, но визовые сложности остаются серьёзным препятствием. Заблаговременное планирование стало ключом к успешной поездке.

