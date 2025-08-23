Таиланд сбивает цены для россиян: зима обещает стать жаркой и дешёвой

Таиланд снизит цены на отдых для россиян зимой до 45% — FUN&SUN

Предстоящая зима в Таиланде обещает быть по-настоящему "русской". Туроператор FUN&SUN сообщил, что договорился с отелями о сдерживании цен и специальных скидках для россиян — они достигнут 45%.

Море как рай для нового года

Отели, где ждут россиян

Россия уже давно входит в число ключевых рынков для курортов Пхукета, Паттайи и Као Лака. В некоторых отелях доля гостей из нашей страны превышает половину загрузки:

Anantara Mai Khao Phuket Villas — до 65% постояльцев составляют россияне.

Pinnacle Grand Jomtien Resort & Beach (Паттайя) — 30-40%. В отеле даже планируют вернуть русскоязычный персонал.

Avani+ (Као Лак) — в тройке лидеров по спросу у туристов из России.

Особое внимание ценовой политике уделяет и сеть Sugar Marina Hotels (11 отелей на Пхукете).

"В ТОП-3 по спросу у россиян входят такие отели сети, как Sugar Marina Hotel — ART на пляже Карон, а также Sugar Marina Hotel — FASHION и Sugar Marina Hotel — SURF на пляже Ката. На долю российских туристов в этих отелях приходится до 50% от общей загрузки", — отмечает представитель сети отелей.

К популярным вариантам скоро добавится новый Sugar Marina Hotel — POP на пляже Ката — с аквапарком и детским клубом.

Новые проекты и планы

В ближайшие годы сеть Sugar Marina Hotels будет активно расти:

2026 год — реновация Sugar Marina NAUTICAL и новые виллы в Sugar Marina — LAGOON VILLAS.

2027 год — открытие Marina Gallery на пляже Най Харн.

2028 год — запуск еще одного Marina Gallery на пляже Найтон.

Почему цены не растут

В условиях конкуренции с Вьетнамом и другими азиатскими направлениями, тайские отельеры решили не поднимать цены. К политике сдерживания тарифов присоединились и такие известные бренды, как Cape Panwa, Pullman, Kora, Centara, Dewa и Novotel.

"В этом году наблюдается очень активное раннее бронирование со стороны россиян. Глубина бронирований достигает весны 2026 года. Многие категории номеров на пиковые даты, включая Новый год, уже недоступны. Места на ноябрь и декабрь еще можно найти по выгодным ценам", — поясняет представитель Anantara Mai Khao Phuket Villas.

ТОП-5 курортов Таиланда для россиян

По версии "Турпрома", самые востребованные направления:

Пхукет — крупный остров, сочетание пляжей, роскоши и развлечений.

Паттайя — молодежный и доступный курорт с активной ночной жизнью.

Самуи — остров уединения, кокосов и спокойствия.

Краби — рай для любителей скалолазания, дайвинга и пляжного отдыха.

Као Лак — семейное направление с тихой атмосферой.

Зимний сезон 2025–2026 в Таиланде обещает стать особенным для россиян. Стратегия сдерживания цен, крупные скидки и новые проекты отелей делают отдых доступнее и разнообразнее. Очевидно, что Таиланд продолжает удерживать статус одного из главных направлений для российских туристов, предлагая не только выгодные условия, но и комфорт на уровне мировых стандартов.

Уточнения

Скидка — добровольное, одностороннее снижение стоимости товара (услуги) продавцом (поставщиком услуги) от первоначальной стоимости товара (услуги).



Пхуке́т (тайск. ภูเก็ต; МФА: ), также Пуке́т, ранее в европейских источниках и навигационных картах упоминавшийся как Тала́нг (тайск. ถลาง), Джанк Сейлон (англ. Junk Ceylon) или Джен Сайлен (англ. Jan Sylan — по всей видимости, происходит от искажённого малайского tanjung Salang, буквально "мыс Саланг') — одна из южных провинций (чангва́т) Королевства Таиланд.

