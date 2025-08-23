Таиланд сбивает цены для россиян: зима обещает стать жаркой и дешёвой

Предстоящая зима в Таиланде обещает быть по-настоящему "русской". Туроператор FUN&SUN сообщил, что договорился с отелями о сдерживании цен и специальных скидках для россиян — они достигнут 45%.
Россия уже давно входит в число ключевых рынков для курортов Пхукета, Паттайи и Као Лака. В некоторых отелях доля гостей из нашей страны превышает половину загрузки:
Особое внимание ценовой политике уделяет и сеть Sugar Marina Hotels (11 отелей на Пхукете).
"В ТОП-3 по спросу у россиян входят такие отели сети, как Sugar Marina Hotel — ART на пляже Карон, а также Sugar Marina Hotel — FASHION и Sugar Marina Hotel — SURF на пляже Ката. На долю российских туристов в этих отелях приходится до 50% от общей загрузки", — отмечает представитель сети отелей.
К популярным вариантам скоро добавится новый Sugar Marina Hotel — POP на пляже Ката — с аквапарком и детским клубом.
В ближайшие годы сеть Sugar Marina Hotels будет активно расти:
В условиях конкуренции с Вьетнамом и другими азиатскими направлениями, тайские отельеры решили не поднимать цены. К политике сдерживания тарифов присоединились и такие известные бренды, как Cape Panwa, Pullman, Kora, Centara, Dewa и Novotel.
"В этом году наблюдается очень активное раннее бронирование со стороны россиян. Глубина бронирований достигает весны 2026 года. Многие категории номеров на пиковые даты, включая Новый год, уже недоступны. Места на ноябрь и декабрь еще можно найти по выгодным ценам", — поясняет представитель Anantara Mai Khao Phuket Villas.
По версии "Турпрома", самые востребованные направления:
Зимний сезон 2025–2026 в Таиланде обещает стать особенным для россиян. Стратегия сдерживания цен, крупные скидки и новые проекты отелей делают отдых доступнее и разнообразнее. Очевидно, что Таиланд продолжает удерживать статус одного из главных направлений для российских туристов, предлагая не только выгодные условия, но и комфорт на уровне мировых стандартов.
