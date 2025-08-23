Икария зовет: путешествие на остров, где время течёт по-другому

Расположенный в восточной части Эгейского моря, Икария, названный в память об Икаре, персонаже древнегреческой легенды о полете к солнцу, славится своими лесами, горячими источниками, родниками и виноделием.
Остров, на котором проживает около 8000 человек, состоит из множества деревень, разбросанных по территории площадью 255 квадратных километров.
Туристическая инфраструктура развита слабо, и остров оживает только в июле и августе. Обычно из Коса (паром также соединяет Самос, Афины и порт Эвдилос) можно добраться в порт Агиос-Кирикос, оттуда туристы направляются на северо-восток в Фарос, где на протяжении километра нет ни одного отеля. Остановиться можно в Lighthouse Lodge, он идеально расположен рядом с кафе-баром и парой таверн, а также недалеко от горячего источника, пишет The Guardian.
Таве́рна (итал. Taverna от лат. Taberna — букв. хижина) — исторически городской или придорожный постоялый двор, как правило, состоящий из харчевни на первом этаже, и комнат для съёма на втором этаже.
Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.