Икария зовет: путешествие на остров, где время течёт по-другому

Икария: откройте для себя греческий остров с лечебными источниками и тайнами долголетия

Расположенный в восточной части Эгейского моря, Икария, названный в память об Икаре, персонаже древнегреческой легенды о полете к солнцу, славится своими лесами, горячими источниками, родниками и виноделием.

Фото: en.wikipedia.org by Танзания is licensed under free more info остров Икария

Остров, на котором проживает около 8000 человек, состоит из множества деревень, разбросанных по территории площадью 255 квадратных километров.

Туристическая инфраструктура развита слабо, и остров оживает только в июле и августе. Обычно из Коса (паром также соединяет Самос, Афины и порт Эвдилос) можно добраться в порт Агиос-Кирикос, оттуда туристы направляются на северо-восток в Фарос, где на протяжении километра нет ни одного отеля. Остановиться можно в Lighthouse Lodge, он идеально расположен рядом с кафе-баром и парой таверн, а также недалеко от горячего источника, пишет The Guardian.

Уточнения

Таве́рна (итал. Taverna от лат. Taberna — букв. хижина) — исторически городской или придорожный постоялый двор, как правило, состоящий из харчевни на первом этаже, и комнат для съёма на втором этаже.

