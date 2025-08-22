Филиппинские Мальдивы: дайверы едут именно сюда

Палаван как альтернатива Мальдивам: эксперты раскрыли главный секрет выбора идеального отдыха

1:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Палаван, райский уголок в Юго-Восточной Азии, часто именуют "филиппинскими Мальдивами". Пусть он не столь широко известен, как Мальдивы, но поразительно схож с ними по красоте.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в шляпе на пляже

Здесь находится уникальное природное чудо, охраняемое ЮНЕСКО, — подземная река Пуэрто-Принсеса, претендующая на звание самой протяженной подземной реки в Азии и занимающая второе место в мире по этому показателю.

Палаван также славится своими великолепными коралловыми рифами, что делает его излюбленным местом для любителей сноркелинга и дайвинга.

Неподалеку раскинулся Национальный морской парк "Риф Туббатаха", также включенный в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По словам эксперта из Experience Travel Group, Палаван — неповторимое сочетание завораживающей природной красоты, приключений и доступности.

Созерцая захватывающие пейзажи с кристально чистой водой и белоснежными песчаными пляжами, посетители Палавана легко могут почувствовать себя на Мальдивах.

Палаван представляет собой достойную альтернативу Мальдивам, позволяющую насладиться многими природными красотами, но при этом значительно сэкономить на поездке. Стоимость проживания в отеле в этой филиппинской жемчужине начинается примерно от 50 фунтов стерлингов за ночь (более 5,5 тыс. руб.), в зависимости от района. В то время как размещение на Мальдивах обойдется в среднем в 300-400 фунтов стерлингов за ночь (более 32 тыс. руб.).

Уточнения

Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.



