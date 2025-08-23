Традиции и пляжи Сета: рыцарские турниры и уединение на берегу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:29
Туризм

Между морем и прудами спрятался Сет — город, который очаровывает тех, кто готов дать себе время его почувствовать. В отличие от шумных Ниццы или Канн, здесь царит спокойная аутентичность и лёгкая непринуждённость Лангедока.

Сет, Лангедок
Фото: commons.wikimedia.org by Bengt Nyman, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сет, Лангедок

Венеция Лангедока

Сет возник на вулканическом острове, и его каналы с яркими фасадами невольно напоминают Венецию. Но это другая, более расслабленная версия.

По Королевскому каналу рыбацкие лодки и яхты мирно соседствуют, а с мостов открываются виды, которые хочется запомнить. Особенно трогает район Ла Корниш — пастельные рыбацкие домики отражаются в воде, создавая атмосферу уюта и покоя.

Вид с Мон-Сен-Клер

Над городом возвышается гора Мон-Сен-Клер (175 м). Отсюда открывается потрясающая панорама: от Пиренеев до Альп. Здесь же находится морское кладбище, воспетое Полем Валери, — место, где чувствуешь дыхание истории и красоты.

Гастрономия Сета

Кухня города — отдельное удовольствие. Местные брасукады (мидии, жаренные на костре) и буррид Сетуаз — густой рыбный суп с пруда Тау — передают душу этого порта.

Утром оживает рынок Ле-Алле: устрицы из Бузига, маринованные анчоусы, теллины, а на десерт — ароматные булочки zézettes de Sète. Здесь гастрономия становится настоящей визитной карточкой города.

Пляжи и традиции

Песчаные пляжи Сета тянутся на километры. Ла Корниш подойдёт для семей, а на Лазарет или Ле-Киль стоит идти за уединением.

Пруд Тау радует парусным спортом и каяками, а в его лагунах можно встретить фламинго. На каналах же оживает древняя традиция — рыцарские турниры на лодках, зрелище, уходящее корнями в XVII век.

Что стоит сделать

  • Круиз по каналам с гидом
  • Подъём на Мон-Сен-Клер на закате
  • Дегустация устриц у местных производителей
  • Посещение музея Поля Валери
  • Велопрогулка вдоль пруда Тау

Сет — это гармония моря, истории и традиций. Он соблазняет простотой, но каждый раз открывает что-то новое, оставаясь настоящей альтернативой шумным курортам Лазурного берега.

Уточнения

Лангедо́к (фр. Languedoc, окс. Lengadòc) — историческая область на юге Франции, население которой традиционно говорило (и в значительном числе до сих пор говорит) на окситанском языке, часть Окситании. Главный город — Тулуза.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
