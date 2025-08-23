Куда едут итальянцы: туристы из Италии выбирают Лазурный берег Франции вместо родных курортов

Итальянцы открывают для себя Ментон: бесплатные пляжи и дружеская атмосфера юга Франции

Каждый год всё больше итальянцев выбирают для отдыха Ментону (Приморские Альпы). Их привлекают не только живописные виды и атмосфера Лазурного берега, но и редкая для Франции возможность отдыхать на просторных бесплатных пляжах.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лазурный берег, французские Альпы

"Мы приезжаем целой группой"

На берегу можно встретить семьи и компании друзей, приезжающих сюда из Италии из года в год.

"Мы — целая группа. Нам здесь прекрасно: пляж бесплатный, большой, можно расположиться так, как удобно, а дети играют вместе", — рассказывает туристка Марселла Чизани.

Другие отдыхают дольше, например, арендуя жильё. Две недели в Ментоне обходятся примерно в 1700 евро, что, по словам туристов, сопоставимо с ценами на родине.

"Здесь есть что посетить — Рокбрюн, Монако, а ещё пляж, на котором можно провести весь день", — добавляет один из итальянцев.

Город с "итальянской душой"

"Теперь говорят, что это самый итальянский из французских городов. Для многих это первая остановка после границы. Они уже во Франции, но в Ментоне всё ещё сохраняется немного итальянской сладкой жизни", — отмечает директор туристического бюро Ментона Мари Гарсин Зайтер.

Туристы считают каждое евро

И французы, и итальянцы внимательно следят за расходами.

"Есть два типа гостей: семьи, которые устраивают большие трапезы на пляже, и пары, предпочитающие ужин в ресторане вечером. Обе категории заметны", — подтверждает один из официантов.

Турбизнес доволен

Продолжительные школьные каникулы в Италии позволяют местному туризму дольше держаться в тонусе. Профессионалы отмечают: Ментону повезло — итальянский поток гостей не иссякает, а местные жители получают от этого только плюсы.

Уточнения

Менто́на (фр. Menton,) — курортный город, порт и коммуна на юго-востоке Франции на Лазурном Берегу Средиземного моря, в 30 км от города Ниццы в регионе Прованс — Альпы — Лазурный берег, департамент Приморские Альпы, округ Ницца, кантон Ментона.



Лазу́рный Бе́рег (фр. Côte d'Azur, окс. Còsta d'Azur) — юго-восточное Средиземноморское побережье Франции, протянувшееся от Марселя до границы с Италией. На Лазурном Берегу также расположено княжество Монако.

