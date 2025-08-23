Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый подход в косметологии: жир помогает против морщин, сухости и потери объёма
Вейпы представляют угрозу: американские учёные обнаружили грибки
Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
На перевале Дятлова и Медведицкой гряде зафиксированы новые случаи пропажи людей
Секрет быстрого набора мышечной массы — сывороточный протеин
Средняя пенсия федеральных госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей

Таяние льдов ускоряется на глазах: один турист делает это возможным — узнайте, как

Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике
2:10
Туризм

Антарктида — последний дикий континент, но даже сюда добралось влияние человека. Если 20 лет назад её посещали около 20 тысяч туристов в год, то сейчас эта цифра превысила 120 тысяч. И вместе с путешественниками на континент пришло загрязнение.

Арктические ледяные утёсы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арктические ледяные утёсы

Загрязнение и его последствия

Исследование, опубликованное в Nature Sustainability, показало: в районах активности человека концентрация частиц с тяжёлыми металлами — никелем, свинцом, медью, цинком — в десять раз выше, чем 40 лет назад.

Эти вещества попадают в атмосферу и снег из выхлопов лодок и техники. Загрязнённый снег тает быстрее чистого. Учёные рассчитали: один турист может ускорить таяние 100 тонн снега.

Не только металл

Туризм несёт и другие риски:

  • нарушение дикой природы,
  • появление отходов,
  • деградация почв,
  • занос инвазивных видов.

Достаточно семени, застрявшего в подошве ботинка, чтобы растение пустило корни и нарушило хрупкий баланс местной экосистемы.

Глобальные угрозы

Однако главная проблема — это всё более быстрое таяние льдов. Другое исследование в журнале Nature предупреждает: Антарктика меняется "круто, быстро и тревожно". Каждый год здесь исчезает в среднем 135 миллиардов тонн льда. Сокращение площади отражающего снега усиливает нагрев поверхности — возникает порочный круг.

Западно-Антарктический ледяной щит близок к "необратимому сдвигу". В нём достаточно воды, чтобы поднять уровень мирового океана на несколько метров. Это угрожает не только животным и растениям, но и климатической системе планеты в целом.

Возможные решения

Некоторый прогресс уже есть: обсуждаются запреты на использование тяжёлого судового топлива и переход к электрическим или гибридным судам. Но учёные уверены — этого недостаточно. Чтобы сохранить Антарктиду, меры нужны срочно и на глобальном уровне.

Уточнения

Анта́рктика  — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией. Включает Антарктиду и прилегающие к ней острова и участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Южные участки этих океанов в пределах Антарктики нередко выделяют в отдельный Южный океан.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование
Недвижимость
Кожура огурца помогает снизить активность тараканов — исследование Аудио 
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире
Военные новости
Россия воскресила ядерного титана флота: в США назвали этот крейсер самым мощным в мире Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Пять вещей, которые собака воспринимает как предательство: хозяева делают это каждый день
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Последние материалы
Кушанашвили обвинил Татьяну Буланову в непрофессионализме
Французский актёр Сами Насери снялся в рекламе в Дагестане
Лечебный период картофеля в сентябре: агрономы назвали условия хранения урожая
Лимон и ментол отпугивают кошек от столов и другой мебели
Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике
На перевале Дятлова и Медведицкой гряде зафиксированы новые случаи пропажи людей
Секрет быстрого набора мышечной массы — сывороточный протеин
Средняя пенсия федеральных госслужащих в России достигла 36,2 тысячи рублей
Повар советует: обработка рук мукой или водой решает проблему липкого теста
Дизайнеры назвали простые способы обновить кухню за выходные
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.