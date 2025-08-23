Таяние льдов ускоряется на глазах: один турист делает это возможным — узнайте, как

Туризм приносит проблемы: 10-кратное увеличение загрязнения в Антарктике

2:10 Your browser does not support the audio element. Туризм

Антарктида — последний дикий континент, но даже сюда добралось влияние человека. Если 20 лет назад её посещали около 20 тысяч туристов в год, то сейчас эта цифра превысила 120 тысяч. И вместе с путешественниками на континент пришло загрязнение.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Арктические ледяные утёсы

Загрязнение и его последствия

Исследование, опубликованное в Nature Sustainability, показало: в районах активности человека концентрация частиц с тяжёлыми металлами — никелем, свинцом, медью, цинком — в десять раз выше, чем 40 лет назад.

Эти вещества попадают в атмосферу и снег из выхлопов лодок и техники. Загрязнённый снег тает быстрее чистого. Учёные рассчитали: один турист может ускорить таяние 100 тонн снега.

Не только металл

Туризм несёт и другие риски:

нарушение дикой природы,

появление отходов,

деградация почв,

занос инвазивных видов.

Достаточно семени, застрявшего в подошве ботинка, чтобы растение пустило корни и нарушило хрупкий баланс местной экосистемы.

Глобальные угрозы

Однако главная проблема — это всё более быстрое таяние льдов. Другое исследование в журнале Nature предупреждает: Антарктика меняется "круто, быстро и тревожно". Каждый год здесь исчезает в среднем 135 миллиардов тонн льда. Сокращение площади отражающего снега усиливает нагрев поверхности — возникает порочный круг.

Западно-Антарктический ледяной щит близок к "необратимому сдвигу". В нём достаточно воды, чтобы поднять уровень мирового океана на несколько метров. Это угрожает не только животным и растениям, но и климатической системе планеты в целом.

Возможные решения

Некоторый прогресс уже есть: обсуждаются запреты на использование тяжёлого судового топлива и переход к электрическим или гибридным судам. Но учёные уверены — этого недостаточно. Чтобы сохранить Антарктиду, меры нужны срочно и на глобальном уровне.

Уточнения

Анта́рктика — южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией. Включает Антарктиду и прилегающие к ней острова и участки Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Южные участки этих океанов в пределах Антарктики нередко выделяют в отдельный Южный океан.

