Великий немецкий романтик оживает: маршрут художника в превратили в музей под открытым небом

1:51
Туризм

Лучшей пешеходной тропой Германии этого года признана тропа Каспара Давида Фридриха в Саксонской Швейцарии. Это звание регулярно определяют читатели журнала Wandermagazin.

Саксонской Швейцарии, Германия
Фото: commons.wikimedia.org by Tuderna, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Саксонской Швейцарии, Германия

Жемчужина Саксонии

"Саксония — прекрасная страна для пеших прогулок, и особой жемчужиной является саксонская Швейцария", — подчеркнула министр культуры и туризма Саксонии Барбара Клепш.

Маршрут протянулся всего на пять километров между деревнями Криппен и Шёна, совсем рядом с чешско-саксонской границей в Грженско.

Часть тропы идёт вдоль Эльбы, а выше открываются панорамы скалистого массива Саксонской Швейцарии, за которым уже начинается её "сестра" — Богемская Швейцария.

Связь с художником

Тропа названа в честь Каспара Давида Фридриха — одного из величайших немецких романтиков. Летом 1813 года он жил в Криппене и вдохновлялся местными пейзажами, которые позже нашли отражение в его работах.

Среди них и знаменитое полотно "Странник над морем тумана", где угадываются мотивы чехо-саксонской природы.

Современные акценты

В прошлом году, к 250-летию со дня рождения художника, на маршруте появились новые информационные табло. Они помогают не только ориентироваться, но и узнавать факты о жизни мастера, родившегося в 1774 году в Грайфсвальде и завершившего свой путь в Дрездене в 1840-м.

Сегодня эта тропа — не просто прогулка по живописным местам, а путешествие по страницам истории и искусства, где каждый шаг словно соединяет современного туриста с миром, вдохновлявшим художника два века назад.

Уточнения

Каспа́р Дави́д Фри́дрих (нем. Caspar David Friedrich; 5 сентября 1774, Грайфсвальд, Шведская Померания — 7 мая 1840, Дрезден, Королевство Саксония) — немецкий живописец и график, пейзажист, один из ключевых европейских художников XIX века.

Саксонская Швейцария (нем. Sächsische Schweiz) — германская часть Эльбских Песчаниковых гор. Она находится на верхнем течении реки Эльба недалеко от Дрездена. Название Саксонская Швейцария создали в XVIII веке швейцарские художники Адриан Цинг и Антон Графф.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
