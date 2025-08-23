Карибы по-европейски: Албания удивила туристов райскими пляжами и разочаровала отдыхом

Туристы сравнили пляжи Албании с Карибами, но отметили низкий уровень сервиса

Многие считают Карибы эталоном пляжного отдыха, но провести там отпуск всей семьёй — удовольствие далеко не дешёвое. К счастью, похожие по красоте места можно найти и в Европе: на Сардинии, в Хорватии и, конечно, в Албании.

Фото: commons.wikimedia.org by Tim Wilson from Blaine, MN, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Албания, пляжи

Доступный отдых, но без роскоши

Албания за последние годы стала популярным направлением, однако не все туристы уезжают в восторге. Пляжи здесь действительно впечатляют — белый песок, лазурное море, виды, словно с открытки. Но сам сервис пока явно отстаёт.

Отдыхать в Албании недорого, но и ожидать высокого уровня не стоит. Туризм в стране только развивается, а сама Албания входит в число беднейших стран Европы.

"Страна, несомненно, прекрасна, везде природа и пляжи выглядят как из каталога. Но на этом положительные моменты заканчиваются. За пределами отеля грязь и шум. Сервис в отеле был слабым, а сравнивать с тем же Египтом вообще нечего. Конечно, мы туда больше не поедем", — делится один из туристов.

Пляжи как главное богатство

Особенно славится юг страны и город Ксамил, где побережье по красоте сравнивают с Карибами. Здесь белый песок и море, переливающееся оттенками синего. На многих участках пляжа туристов мало, так что можно почувствовать себя наедине с природой.

Тишина и уединение

Помимо моря Албания может предложить исторические памятники, уютные кафе, деревушки с колоритом и даже романтику тишины. В отличие от Хорватии, Турции или Испании, здесь пока нет толп отдыхающих, и часто даже на лучших пляжах можно остаться почти одному.

Это делает отпуск спокойным и атмосферным, но важно помнить: роскоши и безупречного сервиса здесь не ждите.

Респу́блика Алба́ния (алб. Republika e Shqipërisë), — государство в западной части Балканского полуострова. Столица и крупнейшийм город — Тирана, другие крупные города — Дуррес, Эльбасан, Влёра, Берат и др. Государственный язык — албанский.

