Как не превратить горный поход в трагедию: советы путешественника

Спасатели летом принимают порядка десяти вызовов в день, когда туристы застревают в горах. Люди чаще всего страдают из-за незнания правил поведения в такой местности.
Туристы идут покорять горные вершины без специальной одежды, без головных уборов. Они нередко получают тепловой удар, игнорируя панамы и бейсболки. Еще причиной неприятных ситуаций является дезориентация в лесу: кажется, что тропинка выведет к дороге, а она, наоборот, ведет глубоко в лес.
Онлайн-навигаторы тоже подводят — связи может и не быть по разным причинам. В горы лучше идти группой. Одиночные походы опасны даже для тех, кто ходил уже много раз, пишет KP. RU.
"Все телефоны и планшеты должны быть заряжены, с собой нужно брать пауэрбанк, достаточное количество воды", — рекомендует Максим Чумаков, путешественник, переплывший Белое море на сапборде.
Прежде чем отправиться в поход, стоит хорошо изучить маршрут и заранее скачать карту.
Похо́д — передвижение организованной группы людей с определенной целью и в установленном порядке.
