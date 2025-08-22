Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как не превратить горный поход в трагедию: советы путешественника

Походы в одиночку опасны даже для опытных путешественников
1:06
Туризм

Спасатели летом принимают порядка десяти вызовов в день, когда туристы застревают в горах. Люди чаще всего страдают из-за незнания правил поведения в такой местности.

Кучерлинское озеро, Алтай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Туристы идут покорять горные вершины без специальной одежды, без головных уборов. Они нередко получают тепловой удар, игнорируя панамы и бейсболки. Еще причиной неприятных ситуаций является дезориентация в лесу: кажется, что тропинка выведет к дороге, а она, наоборот, ведет глубоко в лес.

Онлайн-навигаторы тоже подводят — связи может и не быть по разным причинам. В горы лучше идти группой. Одиночные походы опасны даже для тех, кто ходил уже много раз, пишет KP. RU.

"Все телефоны и планшеты должны быть заряжены, с собой нужно брать пауэрбанк, достаточное количество воды", — рекомендует Максим Чумаков, путешественник, переплывший Белое море на сапборде.

Прежде чем отправиться в поход, стоит хорошо изучить маршрут и заранее скачать карту.

Уточнения

Похо́д — передвижение организованной группы людей с определенной целью и в установленном порядке.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
