Как отдых в Турции подорожал за три года: цены поднялись из-за популярности курорта

Лететь отдыхать в Турцию становится уже не всем по карману. Подорожание отпуска в стране самых драматичных сериалов произошло за последние три года.
Дело в том, что за это время и популярность этого направления выросла аж на 108%, что и повлияло на рост путевок.
"Если в 2023 средний чек на путевку за двоих составлял 120,8 тысяч, то в следующем году он вырос на 22,15% — до 147,5 тысяч, а в 2025 — до 158,6 тысяч рублей", — отметили аналитики.
Кстати, россияне чаще всего едут в города: Кемер и Аланья, поселки Бельдиби и Конаклы, а также регион Белек.
Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.