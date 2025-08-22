Как отдых в Турции подорожал за три года: цены поднялись из-за популярности курорта

Отдыхать в Турции стало дороже на 31,2 процента

Лететь отдыхать в Турцию становится уже не всем по карману. Подорожание отпуска в стране самых драматичных сериалов произошло за последние три года.

Фото: commons.wikimedia.org by Ged Donovan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лорима, Турция

Дело в том, что за это время и популярность этого направления выросла аж на 108%, что и повлияло на рост путевок.

"Если в 2023 средний чек на путевку за двоих составлял 120,8 тысяч, то в следующем году он вырос на 22,15% — до 147,5 тысяч, а в 2025 — до 158,6 тысяч рублей", — отметили аналитики.

Кстати, россияне чаще всего едут в города: Кемер и Аланья, поселки Бельдиби и Конаклы, а также регион Белек.

Уточнения

Ту́рция (тур. Türkiye [ˈtyr̝cije]), официально — Туре́цкая Респу́блика (тур. Türkiye Cumhuriyeti [ˈtyr̝cije d͡ʒumhuːɾije'ti]), — государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %).

