Неожиданный счёт за ужин в Хорватии: туристы рассказали о шокирующем опыте в ресторане у моря

Мы ехали в Хорватию за привычным отдыхом: тихие вечера у моря, узкие улочки и еда в маленьких семейных тавернах. Но один ужин на набережной оставил у нас совсем другие воспоминания.
Мы с мужем выбрали ресторан прямо у воды. Красивый закат, приветливый официант, лёгкая закуска с хлебом и оливковым маслом — всё выглядело как в открытке.
Мы заказали рыбу на двоих, салат и бутылку вина. Рыба была свежей и сочной, овощи — хрустящими, а охлаждённое вино создавало идеальное настроение. Два часа пролетели незаметно, пока мы наслаждались видом и разговорами.
Когда принесли папку со счётом, я открыла её и на секунду потеряла дар речи. Сумма оказалась в несколько раз выше ожидаемой — за один ужин мы заплатили больше, чем обычно тратим на продукты за целую неделю. Муж лишь спокойно кивнул: видимо, и он был поражён.
Муж попытался уточнить у официанта. Тот пожал плечами и сказал: "Рыба свежевыловленная, цена указана на развес". Но нас никто не предупреждал о весе и стоимости. В счёт добавили даже хлеб, закуски и гарнир, которых мы не заказывали. По выражению лица официанта было ясно: спорить бесполезно.
Конфликт в отпуске нам был ни к чему, поэтому мы расплатились и покинули ресторан с тяжёлым чувством. Весь вечер, казавшийся волшебным, потерял свою прелесть.
На следующий день мы нашли маленький паб в переулке, где нас встретила пожилая хозяйка. Цены висели прямо на доске, всё было честно и понятно. За скромную сумму мы получили вкусный ужин с десертом и ушли довольными.
Тогда я пообещала себе: в следующий раз всегда внимательно смотреть в меню и уточнять цену заранее.
