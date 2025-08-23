Неожиданный счёт за ужин в Хорватии: туристы рассказали о шокирующем опыте в ресторане у моря

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:05
Туризм

Мы ехали в Хорватию за привычным отдыхом: тихие вечера у моря, узкие улочки и еда в маленьких семейных тавернах. Но один ужин на набережной оставил у нас совсем другие воспоминания.

Ресторан
Фото: flickr.com by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ресторан

Вечер начинался идеально

Мы с мужем выбрали ресторан прямо у воды. Красивый закат, приветливый официант, лёгкая закуска с хлебом и оливковым маслом — всё выглядело как в открытке.

Мы заказали рыбу на двоих, салат и бутылку вина. Рыба была свежей и сочной, овощи — хрустящими, а охлаждённое вино создавало идеальное настроение. Два часа пролетели незаметно, пока мы наслаждались видом и разговорами.

Счёт, который всё испортил

Когда принесли папку со счётом, я открыла её и на секунду потеряла дар речи. Сумма оказалась в несколько раз выше ожидаемой — за один ужин мы заплатили больше, чем обычно тратим на продукты за целую неделю. Муж лишь спокойно кивнул: видимо, и он был поражён.

"Свежая рыба по весу"

Муж попытался уточнить у официанта. Тот пожал плечами и сказал: "Рыба свежевыловленная, цена указана на развес". Но нас никто не предупреждал о весе и стоимости. В счёт добавили даже хлеб, закуски и гарнир, которых мы не заказывали. По выражению лица официанта было ясно: спорить бесполезно.

Мы заплатили и ушли

Конфликт в отпуске нам был ни к чему, поэтому мы расплатились и покинули ресторан с тяжёлым чувством. Весь вечер, казавшийся волшебным, потерял свою прелесть.

Урок на будущее

На следующий день мы нашли маленький паб в переулке, где нас встретила пожилая хозяйка. Цены висели прямо на доске, всё было честно и понятно. За скромную сумму мы получили вкусный ужин с десертом и ушли довольными.

Тогда я пообещала себе: в следующий раз всегда внимательно смотреть в меню и уточнять цену заранее.

Уточнения

Респу́блика Хорва́тия (хорв. Republika Hrvatska) — государство на юге Центральной Европы, или в Южной Европе, частично — на западе Балканского полуострова. Столица и крупнейший город — Загреб, другие крупные города — Сплит, Риека, Осиек и Задар. Государственный язык — хорватский, один из славянских языков.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
