Бесплатно полететь в Таиланд? Вот как власти станы хотят привлечь поток туристов

Власти Таиланда хотят запустить масштабную программу для развития внутреннего туризма, на которую придется потратить около $21,5 млн.

Краби, Таиланд
Фото: commons.wikimedia.org by Максим Улитин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Краби, Таиланд

Идея заключается в том, чтобы побудить иностранных туристов исследовать направления за пределами крупных туристических городов страны. В страну собираются привлечь не менее 200 тысяч иностранцев. Для этого придётся потратиться — выделить по $107 за билет туда-обратно с 20 кг багажа.

В программе будут участвовать шесть авиакомпаний: Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Airways, Thai Lion Air, Thai VietJet. Забронировать билеты можно через сайты авиакомпаний или онлайн-агентств.

Властей страны вдохновила японская программа перераспределения туристических потоков. Вложив чуть более $20 млн, ожидается доход в размере $570 млн.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
