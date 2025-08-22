Бесплатно полететь в Таиланд? Вот как власти станы хотят привлечь поток туристов

Власти Таиланда могут раздать 200 тысяч бесплатных авиабилетов иностранцам

Туризм

Власти Таиланда хотят запустить масштабную программу для развития внутреннего туризма, на которую придется потратить около $21,5 млн.

Фото: commons.wikimedia.org by Максим Улитин, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Краби, Таиланд

Идея заключается в том, чтобы побудить иностранных туристов исследовать направления за пределами крупных туристических городов страны. В страну собираются привлечь не менее 200 тысяч иностранцев. Для этого придётся потратиться — выделить по $107 за билет туда-обратно с 20 кг багажа.

В программе будут участвовать шесть авиакомпаний: Thai AirAsia, Bangkok Airways, Nok Air, Thai Airways, Thai Lion Air, Thai VietJet. Забронировать билеты можно через сайты авиакомпаний или онлайн-агентств.

Властей страны вдохновила японская программа перераспределения туристических потоков. Вложив чуть более $20 млн, ожидается доход в размере $570 млн.

Уточнения

Таила́нд (тайск. ประเทศไทย), официальное название — Короле́вство Таила́нд (тайск. ราชอาณาจักรไทย [râːtɕʰa ʔaːnaːtɕɑ̀k tʰɑj]), — государство в Юго-Восточной Азии, расположенное в юго-западной части полуострова Индокитай и в северной части полуострова Малакка.

