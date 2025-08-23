Карибы по буквам: где спрятаны самые безопасные пляжи Карибского моря

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Карибский отдых по буквам: три острова Карибов, которые легко запомнить по алфавиту
2:37
Туризм

Карибы давно считаются мечтой для путешественников: белый песок, яркое солнце и тропическая природа. Но среди сотен островов выделяются три — их даже легко запомнить по алфавиту: Aruba, Bonaire, Curaçao. Эти "острова ABC" — самые западные точки Подветренных Антильских островов, и у них есть важное преимущество: они находятся за пределами пояса ураганов.

Белый песок Кариб
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Белый песок Кариб

Аруба — яркая и безопасная

Остров, прославленный песней Beach Boys, сегодня называют самым безопасным на Карибах. Круглый год здесь около +27 °C, сухой климат и бесконечные пляжи. Популярные Игл-Бич и Диви-Бич находятся рядом с кафе и магазинами, а для любителей уединения есть дикие бухты Андикури и Даймари.

Кухня Арубы — смесь карибских, испанских и голландских традиций. Обязательно попробуйте паштечи и тушёную козлятину stoba di cabrito, а атмосферу прошлого ощутите в ресторанах Old Cunucu House или "Старая мельница".

Бонайре — рай для исследователей

В отличие от Арубы, Бонайре более тихий и дикий. Здесь любят отдыхать дайверы и любители снорклинга. Одно из лучших мест — необитаемый остров Кляйн-Бонайре с богатым коралловым рифом. Популярны и бухта Лак, и место под названием "1000 пляжей".

Туристов здесь значительно меньше: если Арубу ежегодно посещает 2 млн человек, то Бонайре — всего около 180 тысяч. Атмосфера спокойная, а природа остаётся почти нетронутой.

Кюрасао — самый большой и разнообразный

На Кюрасао более 30 пляжей, среди которых знаменитый Плайя-Порто-Мари. Виллемстад — столица и центр островной жизни, а север хранит природные сокровища вроде национального парка Кристоффель.

Любителям гастрономии стоит заглянуть на Старый рынок Marché Bieu, где готовят блюда в стиле "криойо". А в баре Netto подают уникальный зелёный ром — визитную карточку острова.

Советы для путешественников

  • На Бонайре официальная валюта — доллар США. На Арубе и Кюрасао действуют местные деньги, но доллары принимаются повсеместно.
  • Добраться проще всего на арендованной машине, но по курортным зонам удобно ездить на автобусах.
  • Лучшее время для поездки — с декабря по апрель, однако острова доступны круглый год благодаря отсутствию ураганов.

Уточнения

Ару́ба (нидерл. и папьям. Aruba) — небольшой остров и одноимённое самоуправляемое государственное образование, расположенные на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Самый западный остров среди Малых Антильских островов. Является составной частью Королевства Нидерландов с 1986 года, когда произошла реорганизация участия Антильских островов в составе Нидерландов.

Бона́йре (нидерл. Bonaire,) — остров в Карибском море из группы Подветренных островов, входящих в архипелаг Малых Антильских островов, в 90 км севернее венесуэльского побережья. Вместе с прибрежными островками является особой общиной Нидерландов, которая, однако, не входит ни в одну из нидерландских провинций.

Кюраса́о (нидерл. Curaçao, папьям. Kòrsou) — самоуправляемое государственное образование, расположенное на юге Карибского моря вблизи берегов Венесуэлы. Является составной частью Королевства Нидерландов с 2010 года, когда произошла реорганизация участия бывших Нидерландских Антил в составе Нидерландов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
