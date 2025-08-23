Иллюминатор-призрак: миллионы пассажиров подали иски к Delta и United

Delta Air Lines и United Airlines столкнулись с коллективными исками от пассажиров, которые утверждают, что платили за места у окна, но вместо вида на облака получили пустую стену.
Иски поданы отдельно против обеих авиакомпаний и требуют компенсации на миллионы долларов для более чем миллиона клиентов. В жалобах говорится, что компании обозначают каждое кресло у борта как место у окна, даже если в нём нет окна вовсе.
"Обе авиакомпании описывают каждое сиденье по бокам самолёта как место у окна, даже когда они знают, что некоторые из них без окна", — указывается в документах.
В некоторых самолётах Boeing и Airbus отдельные места оказываются без окна из-за расположения воздуховодов, кабелей или компонентов системы кондиционирования.
Пассажиры утверждают, что не выбрали бы такие кресла, а тем более не заплатили бы за них больше, если бы знали о подвохе.
Основное требование — вернуть дополнительные сборы, которые компании взимали при бронировании. Пассажиры уверены, что их ввели в заблуждение: во время выбора мест система не показывала, что за окном будет лишь обшивка самолёта.
Юристы надеются доказать, что речь идёт о введении в заблуждение миллионов клиентов, а значит, суммы компенсаций могут оказаться внушительными.
Delta Air Lines Inc. («Де́льта Эр Лайнс»), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырёх компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.
"United Airlines" - американская авиакомпания, одна из крупнейших в США и в мире. После слияния с авиакомпанией "Continental Airlines", официально завершённого 1 октября 2010 года, "United Airlines" стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире. Также является одним из основателей "Star Alliance".
