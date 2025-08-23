Иллюминатор-призрак: миллионы пассажиров подали иски к Delta и United

Delta и United столкнулись с исками за продажу несуществующих мест у окна

1:30 Your browser does not support the audio element. Туризм

Delta Air Lines и United Airlines столкнулись с коллективными исками от пассажиров, которые утверждают, что платили за места у окна, но вместо вида на облака получили пустую стену.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ салон самолета

Суть претензий

Иски поданы отдельно против обеих авиакомпаний и требуют компенсации на миллионы долларов для более чем миллиона клиентов. В жалобах говорится, что компании обозначают каждое кресло у борта как место у окна, даже если в нём нет окна вовсе.

"Обе авиакомпании описывают каждое сиденье по бокам самолёта как место у окна, даже когда они знают, что некоторые из них без окна", — указывается в документах.

Почему так происходит

В некоторых самолётах Boeing и Airbus отдельные места оказываются без окна из-за расположения воздуховодов, кабелей или компонентов системы кондиционирования.

Пассажиры утверждают, что не выбрали бы такие кресла, а тем более не заплатили бы за них больше, если бы знали о подвохе.

Чего хотят истцы

Основное требование — вернуть дополнительные сборы, которые компании взимали при бронировании. Пассажиры уверены, что их ввели в заблуждение: во время выбора мест система не показывала, что за окном будет лишь обшивка самолёта.

Юристы надеются доказать, что речь идёт о введении в заблуждение миллионов клиентов, а значит, суммы компенсаций могут оказаться внушительными.

Уточнения

Delta Air Lines Inc. («Де́льта Эр Лайнс»), известная также, как просто Delta (произносится Дельта, NYSE: DAL) — американская авиакомпания, со штаб-квартирой в Атланте, штат Джорджия. Одна из четырёх компаний-основателей авиационного альянса пассажирских перевозок SkyTeam.



"United Airlines" - американская авиакомпания, одна из крупнейших в США и в мире. После слияния с авиакомпанией "Continental Airlines", официально завершённого 1 октября 2010 года, "United Airlines" стала крупнейшим авиаперевозчиком в мире. Также является одним из основателей "Star Alliance".

