Вместо подиумов — коровьи шествия, вместо пиццы — баранина: это место рушит стереотипы об Италии

Валь-ди-Фунес в Италии предлагают для пеших прогулок и зимнего отдыха

2:37 Your browser does not support the audio element. Туризм

Если вы мечтаете о путешествии в настоящую альпийскую сказку, стоит отправиться в Валь-ди-Фунес — долину на севере Италии, в регионе Южный Тироль. Здесь величественные пики массива Одле/Гайслер, словно острые иглы, поднимаются над зелёными лугами и лесами, а маленькие деревушки с итальянскими и немецкими названиями сохраняют атмосферу уюта и спокойствия.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Валь-ди-Фунес, Альпы

Природа и знаменитые виды

Фотографии маленьких церквей Санта-Маддалена и Святого Иоганна на фоне зубчатых вершин вы наверняка видели не раз — это визитная карточка долины. Сама она тянется на 15 миль и заканчивается у входа в природный парк Пуэц-Одле с десятками живописных троп.

Пешие прогулки и зима в долине

Основное занятие здесь — походы. Самый известный маршрут — тропа Адольфа Мункеля у подножия гор, с уютными альпийскими хижинами вроде Гейслеральм, где можно перекусить. Популярен и панорамный путь Санта-Маддалена с видами на церковь и окрестности. Зимой здесь катаются на снегоступах или на небольшом подъёмнике для семейного отдыха.

Культура и гастрономия

В сентябре проходит фестиваль "Альмабтриб" — возвращение скота с горных пастбищ. Коров украшают цветами и колокольчиками, устраивают ярмарку с едой и музыкой.

Здесь же отмечают "Неделю баранины" и предлагают блюда из местной породы овец. Для любителей минералов работает музей Тисо с коллекцией жеод, а самые смелые могут отправиться на поиск аметистов вместе с гидом.

Где жить и что попробовать

В долине преобладают семейные пансионы и фермерские гостиницы. В Санта-Маддалене можно остановиться в отеле Fines, а в Сан-Пьетро — в современном Viel Nois. В соседнем Брессаноне есть более роскошные курорты — Forestis Dolomites и My Arbor.

На столах гостей — мясо серых альпийских коров и очковых овец, домашние пельмени, макароны пастухов и баранина. Любителей вина ждут небольшие хозяйства, где выращивают белые сорта вроде Кернера и Мюллер-Тургау.

Как добраться

Ближайшие аэропорты — Инсбрук (около 100 км) и Верона (около 190 км). Проще всего ехать на машине, но внутри долины удобнее пользоваться автобусами. Многие отели выдают карту DolomitiMobil, позволяющую путешествовать бесплатно.

Уточнения

Южный Тироль Больца́но (итал. Provincia di Bolzano, нем. Provinz Bozen — Südtirol, ладинск. Provinzia de Bulsan — Südtirol) ― провинция в Доломитовых Альпах Италии. Большинство жителей используют австро-баварский диалект немецкого языка (южнотирольский вариант немецкого языка), около четверти говорят на итальянском, небольшая часть населения — на ладинском.

