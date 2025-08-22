Болгария в тренде: как Албена смогла обойти конкурентов из Турции и Греции

Лето ещё не завершилось, но уже ясно: для курортов Северного побережья Болгарии сезон стал одним из самых успешных за последние годы. Особенно показательным примером восстановления после пандемии стала "Албена".
По словам менеджера курорта Ольги Стояновой, настоящий прорыв этого года — возвращение туристов из Германии, ключевого рынка, долгое время остававшегося в тени.
"Мы наблюдаем в этом сезоне то оживление немецкого рынка, которого ждали много лет. Благодаря контрактам с нашими партнёрами у нас достаточно мест на чартерных рейсах для всех желающих. Этому помогла и специализированная реклама через немецкое агентство", — отмечает она.
Кроме того, уже весной курорт принял около 3000 австрийских пенсионеров, что позволило "раздвинуть крылья сезона" и решить одну из главных проблем болгарского туризма — короткий период высокой активности.
На фоне Турции и Греции, где прирост составил 15-20 %, "Албена" подняла цены всего на 5 %. Эта стратегия оправдалась:
Французы, скандинавы, чехи и поляки сохранили прошлогодний уровень, а гости из России, Украины, Беларуси и Молдовы даже слегка прибавили.
В отличие от других болгарских курортов, которые расширяют гостиничную базу, "Албена" придерживается принципа No more hotels — новых зданий здесь не строят, а старые обновляют. Двухзвёздочные комплексы превращаются в пятизвёздочные, а окружающий заповедник "Балтата" создаёт уникальную атмосферу зелени и прохлады.
"У нас много семей с детьми, ведь главное преимущество — это аквапарк, вошедший в топ-8 Европы, а также возможность провести отпуск в окружении природы. В нашем лесу дети могут увидеть редких животных и птиц", — рассказывает Стоянова.
"Албена" не ограничивается летним сезоном. Курорт известен как "Европейский курорт спорта" с 2018 года и привлекает туристов конгрессами, спортивными событиями и богатым культурным календарём: еженедельные фестивали на пляже, бесплатные концерты и детские дискотеки для тысяч гостей.
Албе́на — климатический курорт в Болгарии, 3-й по популярности среди туристов. Первые упоминания об этой местности восходят к II—III веку до н.э. под названием Геранея. Не имеет статуса города по болгарскому закону. Курорт Албена открыт 24 августа 1969 года и расположен в красивом заливе черноморского побережья Болгарии.
Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.