Болгария в тренде: как Албена смогла обойти конкурентов из Турции и Греции

Экология и активный отдых: Болгарский курорт удивил ростом немецких туристов

2:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Лето ещё не завершилось, но уже ясно: для курортов Северного побережья Болгарии сезон стал одним из самых успешных за последние годы. Особенно показательным примером восстановления после пандемии стала "Албена".

Фото: Desinger by Freepik by lifeforstock is licensed under cookie studio Болгария, Албена

Немецкий рынок оживает

По словам менеджера курорта Ольги Стояновой, настоящий прорыв этого года — возвращение туристов из Германии, ключевого рынка, долгое время остававшегося в тени.

"Мы наблюдаем в этом сезоне то оживление немецкого рынка, которого ждали много лет. Благодаря контрактам с нашими партнёрами у нас достаточно мест на чартерных рейсах для всех желающих. Этому помогла и специализированная реклама через немецкое агентство", — отмечает она.

Кроме того, уже весной курорт принял около 3000 австрийских пенсионеров, что позволило "раздвинуть крылья сезона" и решить одну из главных проблем болгарского туризма — короткий период высокой активности.

Рост туристического потока

На фоне Турции и Греции, где прирост составил 15-20 %, "Албена" подняла цены всего на 5 %. Эта стратегия оправдалась:

рост иностранных гостей — около 20 %,

увеличение числа болгарских туристов — 14 %,

настоящий рекорд — плюс 44 % немцев.

Французы, скандинавы, чехи и поляки сохранили прошлогодний уровень, а гости из России, Украины, Беларуси и Молдовы даже слегка прибавили.

"Албена" остаётся зелёным курортом

В отличие от других болгарских курортов, которые расширяют гостиничную базу, "Албена" придерживается принципа No more hotels — новых зданий здесь не строят, а старые обновляют. Двухзвёздочные комплексы превращаются в пятизвёздочные, а окружающий заповедник "Балтата" создаёт уникальную атмосферу зелени и прохлады.

"У нас много семей с детьми, ведь главное преимущество — это аквапарк, вошедший в топ-8 Европы, а также возможность провести отпуск в окружении природы. В нашем лесу дети могут увидеть редких животных и птиц", — рассказывает Стоянова.

Культура и спорт круглый год

"Албена" не ограничивается летним сезоном. Курорт известен как "Европейский курорт спорта" с 2018 года и привлекает туристов конгрессами, спортивными событиями и богатым культурным календарём: еженедельные фестивали на пляже, бесплатные концерты и детские дискотеки для тысяч гостей.

Уточнения

Албе́на — климатический курорт в Болгарии, 3-й по популярности среди туристов. Первые упоминания об этой местности восходят к II—III веку до н.э. под названием Геранея. Не имеет статуса города по болгарскому закону. Курорт Албена открыт 24 августа 1969 года и расположен в красивом заливе черноморского побережья Болгарии.

