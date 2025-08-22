Новозеландка поплатилась 1506 евро за такси в Загребе: что скрывает шокирующий счет

Как новозеландская туристка отдала 1506 евро за такси в Загребе: шокирующая история

Туризм

Поездка по Загребу обернулась для новозеландской туристки Кэрол Кауэн настоящим кошмаром. За короткую дорогу в 1,05 км женщина заплатила не 150 евро, как ожидала, а ошеломляющие 1506 евро.

Фото: Wikimedia Commons by blu-news.org, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ такси, ночная поездка

Как всё началось

Кауэн путешествовала по Европе в мае: до Хорватии она побывала в Италии и Словении, а позже собиралась отправиться в Сербию, Болгарию и Грецию. Но грандиозный счёт за такси разрушил её планы и фактически поставил крест на дальнейшей поездке.

Разговор с водителем

Сев в такси у вокзала в Загребе, женщина сразу обратила внимание, что счётчик стремительно растёт.

Когда сумма достигла 85 евро, она попросила остановиться, так как у неё было лишь 65 евро наличными. Водитель же уверил, что оплатить можно картой — "на адресе, где будет ждать коллега с терминалом".

Оплата и подвох

В итоге сумма составила 185 евро, но после возмущения туристки водитель "сжалился" и предложил "скидку" — 150 евро.

"Держа его выше уровня глаз моих. Я набрал ПИН-код, после чего он меня обратно карту", — рассказала Кауэн.

Водитель сам вставил карту в терминал, якобы принадлежащий другому таксисту. Чека женщина не получила.

Сюрприз на счету

Лишь позже Кауэн заметила, что со счёта списали вовсе не 150, а 1506 евро. Вероятнее всего, водитель нажал лишнюю цифру, превратив сотню в тысячу.

После огласки истории владелец терминала вернул туристке 1350 евро. Полиция сейчас разбирается в обстоятельствах дела.

Уточнения

За́греб (хорв. Zagreb, нем. Agram) — столица и крупнейший город Хорватии. Город расположен на реке Саве, притоке Дуная, рядом с горным массивом Медведница. Город Загреб с пригородами имеет статус отдельной жупании в составе Хорватии.



Такси́ (от фр. Taximètre "счётчик цены") — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.

