Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
The Lancet Planetary Health: частицы PM2.5 и сажа связаны с развитием деменции
Широкие ремни возвращаются в гардероб: советы стилистов и модные сочетания
Автоспециалисты советуют менять ремни,свечи и масло после 100 тысяч км пробега

Отказ в аэропорту: незнакомка не присмотрела за вещами

Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это
0:57
Туризм

В соцсети завирусилось видео, собравшее сотни тысяч просмотров, с вопросом: "Вы присматриваете за чужими вещами в аэропорту?" В ролике блогер поделилась своим необычным опытом.

Девушка с чемоданом в аэропорту
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с чемоданом в аэропорту

"В аэропорту я попросила женщину присмотреть за моими вещами, пока быстро схожу в туалет. У меня были сумка и ручная кладь, — рассказывает смущенная путешественница. — Я была уверена, что она согласится, но она сказала: "Нет, вам лучше взять их с собой". Учитывая, что уборная находится в двух шагах… Я была в шоке, услышав отказ".

Многие комментаторы встали на сторону незнакомки, объясняя тем, что служба безопасности в аэропортах регулярно предупреждает о том, что нельзя оставлять багаж без присмотра и принимать вещи от незнакомцев.

Таким образом, отказ присмотреть за сумкой соответствовал правилам безопасности, пишет New York Post.

Уточнения

Бага́ж (фр. bagage) (также поклажа, пожитки, скарб, кладь, особенно дорожная или походная) — вещи, которые берёт с собой в дорогу пассажир. Багаж может сдаваться в специальное место (сдаваемый багаж) или браться с собой (ручная кладь).
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Недвижимость
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Популярное
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят

Баклажаны, которые по вкусу не отличить от грибов: всего 20 минут готовки и один секретный ингредиент — блюдо удивит даже гурманов.

Баклажаны как грибы готовят из 4 овощей, 2–3 яиц, 2 луковиц и 1 бульонного кубика
Мужчина использовал ложку вместо вантуза и прочистил раковину
Спас всю кухню ложкой: история, которая взорвала соцсети и рассердила сантехников
Народная хреновина становится оружием против скучной еды: простая смесь удивляет стол
Вакуумная ловушка: как российская трехтонная бомба переписала правила игры
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Зеленский перешёл черту: необдуманный выпад вызвал гнев в Китае
Пик Победы не прощает ошибок: как трагедия альпинистки превратилась в цепочку смертей
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Тёмная сторона кошачьего материнства: странный ритуал, который на самом деле спасает жизнь
Последние материалы
Солёные зелёные помидоры по старинному рецепту делают с горчицей и чесноком
НАСА: Церера имела условия для существования жизни
Дарья Авратинская официально сменила фамилию после развода
Посыпьте грядки золой осенью — огурцы и томаты получат защиту и питание
Для ванной выбирайте светильники с IP44 и выше
Арбитражный суд Кубани арестовал счета владельцев танкера Волгонефть-212
Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это
The Lancet Planetary Health: частицы PM2.5 и сажа связаны с развитием деменции
Широкие ремни возвращаются в гардероб: советы стилистов и модные сочетания
Автоспециалисты советуют менять ремни,свечи и масло после 100 тысяч км пробега
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.