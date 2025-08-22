Отказ в аэропорту: незнакомка не присмотрела за вещами

Служба безопасности аэропорта: незнакомцы вряд ли сделают это

В соцсети завирусилось видео, собравшее сотни тысяч просмотров, с вопросом: "Вы присматриваете за чужими вещами в аэропорту?" В ролике блогер поделилась своим необычным опытом.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с чемоданом в аэропорту

"В аэропорту я попросила женщину присмотреть за моими вещами, пока быстро схожу в туалет. У меня были сумка и ручная кладь, — рассказывает смущенная путешественница. — Я была уверена, что она согласится, но она сказала: "Нет, вам лучше взять их с собой". Учитывая, что уборная находится в двух шагах… Я была в шоке, услышав отказ".

Многие комментаторы встали на сторону незнакомки, объясняя тем, что служба безопасности в аэропортах регулярно предупреждает о том, что нельзя оставлять багаж без присмотра и принимать вещи от незнакомцев.

Таким образом, отказ присмотреть за сумкой соответствовал правилам безопасности, пишет New York Post.

