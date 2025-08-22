Что скрывает Чайнатаун в Сингапуре: праздники здесь длятся дольше, чем где бы то ни было

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Эксперты по туризму: Чайнатаун остаётся самым колоритным районом Сингапура
2:20
Туризм

Сингапур давно стал одним из самых ярких туристических направлений в Азии. Это место, где небоскрёбы соседствуют с древними храмами, а легенды оживают прямо на улицах города. Здесь путешественников ждут яркие фестивали, необычные блюда и районы с уникальной атмосферой — от роскошных набережных до шумных кварталов вроде Чайнатауна.

Чайнатаун в Сингапуре
Фото: commons.wikimedia.org by Breshuk (Брещук Сергей Евгеньевич), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чайнатаун в Сингапуре

Чайнатаун: сердце праздника

Один из самых ярких и колоритных районов — Чайнатаун. Здесь рядом с ультрасовременными магазинами стоят древние пагоды и буддийские храмы, а запах благовоний смешивается с ароматами уличной еды.

Особенно волшебным район становится в январе, когда наступает китайский Новый год. В этот период — полный парад красок: на улицах развешаны фонари, гирлянды и цветочные композиции. Праздник Чуньцзе длится две недели, и всё вокруг будто замирает: офисы закрыты, а люди проводят время с семьями.

Еда и сувениры на любой вкус

Гуляя по торговым улочкам, легко потеряться между прилавками: продавцы угощают мандаринами, рисовым печеньем, орешками и семечками. В лавках можно найти самые необычные товары, которые китайцы придумывают с поразительной фантазией: от сувениров до совершенно бесполезных, но забавных вещей вроде кепки с вентилятором.

Не обойтись без знакомства с дурианом — фруктом, который местные прозвали "королём". Вкус у него приятный, а вот запах настолько резкий, что с ним запрещают заходить в отели и самолёты. В Сингапуре же дуриан стал настоящим символом — театр "Эспланада" в заливе внешне напоминает именно этот колючий плод.

Где попробовать лучшее

Если хочется основательно поужинать, Чайнатаун — идеальное место. На Smith Street сосредоточены десятки ресторанов: от уличной сингапурской кухни до китайских изысков. Атмосфера тут особенная: вечером улицы наполняются светом, шумом и ароматами, и кажется, что праздник никогда не заканчивается.

Чайнатаун — это не просто район, а целая вселенная внутри Сингапура. Сюда приходят за вкусами, впечатлениями и атмосферой, которую не встретишь больше нигде.

Уточнения

Кита́йский кварта́л (англ. Chinatown Чайна-таун — "китайский город") — населённые китайцами кварталы в некитайских городах.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
