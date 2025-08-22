Обладатели ордена Родительская слава посетили курорт Роза Хутор

По приглашению Президента России Владимира Путина многодетная семья Радионовых из Екатеринбурга провела летний отпуск в Сочи.

В преддверии Международного дня защиты детей в 2025 году Президент России Владимир Путин провел встречу с многодетными родителями из регионов в режиме видеоконференцсвязи. Во время мероприятия на высшем уровне семья Радионовых из Екатеринбурга была удостоена Ордена "Родительская слава". Глава государства поздравил супругов и подарил поездку для всех членов семьи в Сочи с посещением горного кластера. Это была мечта уральцев, которая осуществилась в августе, в разгар летнего курортного сезона на южном побережье.

— От себя лично и от всей нашей большой семьи хотим выразить сердечную благодарность Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину за внимание и такую интересную поездку, а также всему гостеприимному городу Сочи. Мы искренне тронуты таким теплым приемом. С первых минут чувствуется настоящая забота и продуманность всего, от комфортного размещения до насыщенной программы. Для нас, как для многодетной семьи, это особенно ценно, когда созданы условия для отдыха и родителей, и детей. Мы восхищаемся Сочи, этот город уникален. Здесь и море, и горы, и красивейшие природные объекты, и прекрасная погода. Мы впервые в Сочи, и, надеюсь побываем здесь еще не раз. Мы уверены, что наш отдых здесь станет одним из самых ярких и счастливых событий для всей нашей семьи и останется в памяти навсегда, благодаря нашему Президенту, — подчеркнула Евгения Радионова.

У Евгении Николаевны и Сергея Владимировича десять детей: шесть девочек и четыре мальчика в возрасте от 6 до 28 лет. Трое старших — совершеннолетние, шестеро учатся в школе, а младшая дочка ещё ходит в детский сад. За две недели семья Родионовых побывала в горном кластере Сочи. На "Роза Хутор" они посетили главную смотровую площадку "Роза Пик", природный парк водопадов "Менделиха", парк альпак "Пача Мама" и этнокомплекс "Моя Россия".

В программу путешествия также вошли самая высокая точка сочинского побережья — гора Ахун, парк "Дендрарий" в Хостинском районе, "Сочи Парк" и Олимпийский парк на федеральной территории "Сириус".

Кроме того, семья съездила в соседнюю Абхазию, чтобы увидеть озеро Рица.

В центре Сочи родители с детьми по приглашению главы города Андрея Прошунина прогулялись по историческому парку "Ривьера". Там они посетили развлекательный центр "Лакосмик" и самые популярные аттракционы.