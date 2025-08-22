Камень, который умеет плакать: тайна Бахчисарайского дворца, спрятанная в фонтане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Туризм

Летний Крым не прощает равнодушия: солнце палит так, что мечтаешь найти тень хоть под виноградной лозой. Но есть место, где сама история дарит прохладу. Стоит лишь войти в Бахчисарайский дворец — и вы уже не турист, а гость из прошлого: вокруг ковры, резные арки, витражи, фонтаны. 

Ханский дворец
Фото: commons.wikimedia.org by Михайлова Юлия, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ханский дворец

Дворец как символ власти

Построенный в XVI веке при хане Сахибе I Герае, Бахчисарайский дворец стал не просто резиденцией, а политическим и духовным центром крымского ханства. Эти стены видели и роскошные приёмы, и придворные интриги, и заговоры, от которых зависели судьбы целого народа.

Фонтан слёз — сердце дворца

Но среди всей этой пышности есть одна скромная жемчужина — Фонтан слёз. Небольшой мраморный источник, где тонкими струйками вечно стекает вода, словно напоминая: камень может хранить и горе, и любовь.

По легенде, хан Кырым Герай тяжело переживал смерть любимой жены. Он велел зодчему создать символ его скорби — и тот сумел "заставить камень плакать". Так появился один из самых поэтичных памятников Крыма.

Почему стоит поехать

Ханский дворец — это не просто архитектура, это история, вписанная в камень и воду. Здесь легко почувствовать дыхание Востока, очарование былой роскоши и тишину, в которой всё ещё слышится звон сабель.

Крым сегодня

Сам полуостров остаётся одним из самых востребованных направлений в России. Летом сюда едут миллионы туристов: кто-то за морем и пляжами, а кто-то — за атмосферой древних городов и мест, подобных Бахчисараю.

Уточнения

Бахчисара́й (укр. Бахчисарай, крымскотат. Bağçasaray / Багъчасарай) — город в Бахчисарайском районе Крыма.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
