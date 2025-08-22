Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи отмечают: ходьба задом наперед улучшает баланс и снижает нагрузку на суставы
Три скрытых секрета бани: детокс, похудение и красота
Минздрав: изменения в медосвидетельствовании водителей вступят в силу 1 марта 2027 года
Домашние ватрушки с творогом из слоёного теста — пошаговый рецепт
Агрономы рекомендуют посеять сидераты для оздоровления почвы в теплице
Запрещённый на Netflix сериал с реальным сюжетом, который легко посмотреть за одну ночь
Диетолог Б. Г. Ореа: минеральная вода перед едой снижает риск проблем с пищеварением
Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году
Илья Авербух решился на хирургическую операцию после долгих сомнений

Скрытая столица Карелии: чем живёт город, о котором редко пишут путеводители

Гиды по Карелии: Сортавала — город у Ладоги с финской архитектурой и музеями
Туризм

Сортавала — город, который будто объединяет два мира: суровую северную природу и уютную архитектуру в финском стиле. Он расположен всего в 270 километрах от Петербурга, на берегу Ладожского озера, и идеально подходит для неспешных прогулок, коротких поездок и больших путешествий по Карелии.

Сортавала
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Сортавала

Сюда обычно приезжают ради Валаама или "Рускеалы", но стоит задержаться хотя бы на день — и вы поймёте, что сам город не менее интересен. Узкие улочки, залив Ляппяярви, старинные здания и скалистые холмы создают удивительную атмосферу, в которую легко влюбиться.

От древних поселений до финских кварталов

История Сортавалы насчитывает не одно столетие. Люди жили здесь ещё во II тысячелетии до н. э., а официально город был основан в 1468 году. За долгие годы он переходил из рук в руки: от России к Швеции, затем к Финляндии и снова обратно. Этот сложный путь оставил яркий след — в архитектуре и культурных традициях.

Где прогуляться и что увидеть

Начать знакомство лучше всего с парка "Ваккосалми". Летом он утопает в зелени, а зимой превращается в сказочную открытку. Здесь проходят концерты ещё с XIX века, и природная акустика придаёт музыке особое звучание.

В центре города выделяется ратуша 1885 года. Когда-то здесь проводили собрания и концерты, а вокруг здания сохранился "аптекарский сад" с деревьями, которым уже больше ста лет. Сейчас ратушу реставрируют, и в будущем она станет музеем архитектуры.

Отдельное впечатление производит Музей Кронида Гоголева. Его деревянные барельефы настолько детализированы, что кажутся живыми: лица, одежда, пейзажи — всё можно рассматривать бесконечно.

Символ духовной стороны города — церковь Николая Чудотворца, построенная в 1873 году. Белые стены и синие крыши видны издалека и особенно красиво смотрятся на фоне северного неба.

И, конечно, стоит выйти к заливу Ляппяярви. В любое время года он очаровывает: летом — бликами воды, осенью — отражением золотых деревьев, зимой — тишиной и снегом. Отсюда можно отправиться на "Метеоре" прямо до Валаама.

Куда выбраться из Сортавалы

Город удобен как отправная точка для поездок по Карелии. Всего в нескольких километрах начинаются Ладожские шхеры — сотни скалистых островов, где можно встретить ладожскую нерпу. Валаам с его монастырём и особым климатом — тоже совсем рядом. А горный парк "Рускеала" с мраморным каньоном и подземными гротами стал настоящей визитной карточкой региона.

Немного о вкусах

Не уезжайте, не попробовав карельские калитки — маленькие пирожки с разными начинками, и ладожскую ряпушку, которую местные готовят по старинным рецептам.

Уточнения

Со́ртавала или Сортава́ла — город республиканского значения в России в составе Республики Карелия, расположенный в Северном Приладожье.

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи
Горячие точки
Арам Саркисян: Пашинян сдаёт позиции, а Запад поддерживает планы возрождения Османской империи Видео 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Последние материалы
Запрещённый на Netflix сериал с реальным сюжетом, который легко посмотреть за одну ночь
Ростех: российские самолёты МС-21, SJ-100 и Ил-114 выйдут на рынок в 2026 году
Диетолог Б. Г. Ореа: минеральная вода перед едой снижает риск проблем с пищеварением
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников
Илья Авербух решился на хирургическую операцию после долгих сомнений
Биотехнологи синтезируют паучий шёлк для медицины и военной техники
Эксперты по интерьеру: зеркало напротив окна помогает увеличить свет в комнате
Краеведы отмечают: глубина озера Комо достигает 410 метров при ширине 4 км
МИД Венгрии сообщил об остановке прокачки нефти из России
Врачи назвали основные причины, которые мешают начать вести здоровый образ жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.