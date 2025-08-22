Озеро, в которое влюблялись римляне: как Комо стало точкой притяжения туристов

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Краеведы отмечают: глубина озера Комо достигает 410 метров при ширине 4 км
2:17
Туризм

Представьте озеро, настолько красивое, что ещё в Древнем Риме сюда приезжали отдыхать знатные семьи. Сегодня на его берегах можно встретить актёров, музыкантов и политиков, а рядом с их виллами спокойно гуляют обычные туристы. Это озеро Комо — третье по величине в Италии и одно из самых глубоких во всей Европе.

Озеро Комо
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Озеро_Комо,_Італія.jpg by KhrystynaMogyliuk
Озеро Комо

Немного фактов

Комо тянется на 47 км при ширине всего 4 км, а глубина местами достигает 410 м. Интересно, что нижняя точка уходит на 200 м ниже уровня моря. Водоём окружён Альпами, и с любой стороны открываются захватывающие виды.

Берега украшают уютные деревушки и городки с узкими улочками, старинными замками и яркими домиками. Хочется тишины и простоты? Можно поставить палатку. Любите комфорт? Тогда — отель или домик с видом на воду. А если повезёт, можно встретить знаменитостей: виллы здесь есть у Джорджа Клуни, Брэда Питта, Анджелины Джоли и Мадонны.

Главный город озера

Город Комо — первое место, куда приезжают туристы из Милана. Здесь уютные улочки, набережная и величественный собор в стиле ренессанса с элементами готики. Зимой его фасад украшают к праздникам, и выглядит он особенно нарядно.

Обязательно прогуляйтесь по Виа Вольта — старинной и очень атмосферной улице, которая идеально подходит для фотографий. А затем садитесь на фуникулёр и отправляйтесь в соседний городок Брунате.

Брунате — городок на высоте

Брунате занимает всего один квадратный километр, но виды отсюда — одни из лучших на всём озере. Он находится почти на 800 м над уровнем моря, и здесь стоит маяк Алессандро Вольта — в честь изобретателя электрической батарейки. Добраться до него можно, преодолев 143 ступени, и панорама с вершины стоит каждой минуты.

Есть ещё одна особенность: в Брунате запрещено движение машин. Это значит, что здесь тишина, свежий воздух и ощущение полного уединения.

Уточнения

Ко́мо (итал Lago di Como), реже Ла́рио —- третье по величине озеро Италии (длина — 47 км, ширина — до 4 км), одно из самых глубоких в Европе (до 410 м).

Автор Дарина Иванова
Дарина Иванова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
