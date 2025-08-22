Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Как южане зарабатывают миллионы на туристах: секреты и реалии

Летом-2025 на туристах в Абхазии, Крыму и Сочи зарабатываются миллионы
3:00
Туризм

В Абхазию, Крым и Сочи-Геленджик летом-2025 туристы ехали и едут валом, везя заработанные на отпуск деньги. В чатах и пабликах спор вечный. Одни пишут: "Южане купаются в миллионах". Другие отмахиваются: "Ну да, купаемся… Хватает только на жизнь".

турист с телефоном
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
турист с телефоном

"Заглянем в чужие карманы и посчитаем, сколько может заработать в 2025 году таксист, отельер, владелец винного магазина и гидроцикла на туристе в Крыму и Краснодарском крае, Абхазии", — пишет проект "Новости МСБ".

Возьмём таксистов

В Абхазии и Крыму "эконом" кормит своего владельца на 100-250 тысяч в месяц, в Сочи можно поднять до полумиллиона. Но это 14-16 часов за рулём и седые волосы в придачу. Кто поумнее не только возит, но и подбрасывает клиента в гостевой дом, ведёт в винную лавку или на катер, чтобы заработать ещё и "комиссию".

При этом в Сочи присутствует известный агрегатор такси, но местные водители умудряются возить по "жирному" тарифу. В Крыму и Абхазии главного агрегатора нет, есть местные и службы заказа такси, поэтому водители могут долго выбирать для себя самый выгодных и дорогой заказ.

Жильё

Тут настоящая курортная лихорадка. Пять тысяч ночь за "среднюю" квартиру, десять за "премиум" — и вот уже 120-250 тысяч в месяц. А у хозяев с десятком номеров счёт идёт на миллионы. Правда чистыми выходит меньше: налоги, "коммуналка", ремонт. Три-четыре месяца пир, потом стены пустеют до зимы, когда начинается охота на "новогоднего" туриста.

Вино и пляжные забавы

Ещё один золотой ручей. Частные винные магазины на набережной крутят миллионы и получают от 1,3 млн рублей выручки в Абхазии, до 2-3 млн — в Крыму и Сочи. Но из этой выручки нужно ещё платить зарплаты, оплачивать аренду, логистику, охрану и т. д.

Любимые многими "бананы" и гидроциклы дают 400-600 тысяч в месяц. Но катер стоит как квартира, бензин жрёт как танк, при этом малейшее ЧП выносит бизнес в трубу, а владельца — на скамью подсудимых.

Так всё-таки — южане жируют или выживают?

Ответ — и то, и другое.

За три месяца пашут за троих, за девять — крутятся, чтобы дотянуть до нового сезона и жалуются. Хотя потом подмигивают: "Дочка к свадьбе квартиру получит"; "После этого сезона точно машину обновлю"; "Спасибо туристам, ремонт добью".

И спонсор этих маленьких чудес — конечно, турист. Как говорят местные от Туапсе до Саки, "это же юг, детка".

Уточнения

Тури́зм выезды (путешествия) посетителей в другую страну или местность, отличную от места постоянного жительства, с любой целью, кроме трудоустройства. Сферы экономики, которые охватывают коммерческую деятельность организаций, в основном связанных с туризмом, относят к отраслям туризма, например, бюро путешествий и другие услуги бронирования.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
