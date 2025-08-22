Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Филипп Киркоров подтвердил наличие сахарного диабета, ставшего причиной осложнений
Бритвенный станок эффективно удаляет катышки с одежды при аккуратном использовании
Последние годы жизни Ярослава Евдокимова: отмена тура и борьба с болезнью
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
Эффективный способ борьбы с влагой в автомобильных фарах
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля

Крепость в Евпатории — портал в прошлое? Стены XV века до сих пор хранят тайны

Крепость Эки-Ялла XV века в Евпатории открыта для туристов
1:16
Туризм

Мало кто знает, что в самом сердце Евпатории скрывается удивительное место — крепость Эки-Ялла. Построенная ещё в XV веке, она долгие годы защищала жителей города от нападений, а сегодня превратилась в одну из самых интересных туристических жемчужин.

Историческая крепость
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Историческая крепость

Что ждёт внутри

Здесь сохранились древние стены и башни, а также артефакты, найденные археологами. Каждый камень словно хранит память о прошедших столетиях. Прогуливаясь по крепости, легко представить, как она переживала смену эпох и исторических событий.

Атмосфера и впечатления

Крепость поражает своим масштабом и архитектурой. С её стен открываются потрясающие виды на природу вокруг — именно ради них сюда приезжают многие путешественники.

"Место невероятное! Я чувствовал, будто попал в другую эпоху, когда гулял по её древним стенам!", — поделился впечатлениями Алексей, который побывал здесь во время отпуска.

Когда ехать

Лучшее время для посещения — летние месяцы, когда проводятся экскурсии на свежем воздухе. Но если хотите насладиться тишиной и избежать толпы туристов, приходите утром.

Уточнения

Археоло́гия (др.-греч. ἀρχαῖος "древний" + λόγος "слово, учение") — историческая дисциплина, изучающая прошлое человечества по вещественным источникам.

Достопримеча́тельность — место, вещь или объект, заслуживающие особого внимания, знаменитые или замечательные чем-либо, например, являющиеся историческим наследием, художественной ценностью.

Автор Александр Жемчугов
Александр Жемчугов — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Вероника Эйнуллаева
Вероника Эйнуллаева — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Сейчас читают
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе
Садоводство, цветоводство
Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе Аудио 
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Разведка США ликвидирует доступ Украины к секретной информации. Британия выведена из союзников Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Руки крепнут, спина шире, уверенность растёт: это упражнение меняет не только тело
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Дешевле грибов и проще в приготовлении: баклажаны, которые всех удивят
Последние материалы
Последние годы жизни Ярослава Евдокимова: отмена тура и борьба с болезнью
Крепость Эки-Ялла XV века в Евпатории открыта для туристов
2 недели без сахара: гастроэнтеролог рассказал о невероятных изменениях в организме
Эффективный способ борьбы с влагой в автомобильных фарах
Признаки перегрева у кошек: как помочь и что делать в критической ситуации
Исследование Сбера: россияне стали чаще есть вне дома — лидеры по тратам
80-летняя Хелен Миррен напомнила молодёжи, что она тоже раньше занималась любовью
Бобовые, морковь и свекла подходят для посадки после картофеля
Археологи обнаружили захоронение Чанкай XI века при строительстве в Лиме
Чемпион мира Максим Рындовский заявил о пытках украинских силовиков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.