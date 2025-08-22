Крепость в Евпатории — портал в прошлое? Стены XV века до сих пор хранят тайны

Мало кто знает, что в самом сердце Евпатории скрывается удивительное место — крепость Эки-Ялла. Построенная ещё в XV веке, она долгие годы защищала жителей города от нападений, а сегодня превратилась в одну из самых интересных туристических жемчужин.
Здесь сохранились древние стены и башни, а также артефакты, найденные археологами. Каждый камень словно хранит память о прошедших столетиях. Прогуливаясь по крепости, легко представить, как она переживала смену эпох и исторических событий.
Крепость поражает своим масштабом и архитектурой. С её стен открываются потрясающие виды на природу вокруг — именно ради них сюда приезжают многие путешественники.
"Место невероятное! Я чувствовал, будто попал в другую эпоху, когда гулял по её древним стенам!", — поделился впечатлениями Алексей, который побывал здесь во время отпуска.
Лучшее время для посещения — летние месяцы, когда проводятся экскурсии на свежем воздухе. Но если хотите насладиться тишиной и избежать толпы туристов, приходите утром.
