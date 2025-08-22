Всё включено в два раза дешевле Турции: эти курорты вытесняют Анталью и Бодрум

Эксперт по путешествиям Эванс-Фиск: отдых в Марокко, Албании и Болгарии стал дешевле Турции

3:01 Your browser does not support the audio element. Туризм

Цены на отдых в Турции за последние годы заметно выросли. По данным Turkstat, только за июль 2025 года стоимость отелей и ресторанов увеличилась на 34% по сравнению с прошлым летом, а средний чек за путёвку для россиян за три года подскочил более чем на 30%. Неудивительно, что многие семьи начали искать альтернативу.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Семейный отдых на море

Оказывается, есть страны, где можно провести отпуск в формате "всё включено" в 2-3 раза дешевле, чем на популярных турецких курортах.

Северное Марокко — восточная экзотика по цене ниже турецкой

Белоснежные городки, спокойные набережные и длинные пляжи — именно так описывают Танжер, Асилу и Тетуан.

"Если вам нравятся яркие краски, культура и побережье Турции, но вы хотите отправиться в менее известное место, то Северное Марокко — отличная альтернатива, полная очарования и доступная по цене", — говорит британский эксперт по путешествиям Лора Эванс-Фиск.

Здесь можно найти проживание "всё включено" в 2,5 раза дешевле, чем в Турции. Марокканская кухня порадует рыбой на гриле, кускусом и мягкими специями, а в мединах Тетуана и Шефшауэна царит спокойная аутентичная атмосфера.

"Они похожи на улочки Стамбула, но гораздо менее оживлённые", — добавляет она.

Албания — европейская Ривьера без толп и переплат

Албания незаметно стала одной из самых доступных стран Европы. Семидневный отдых в 4-звездочном отеле all inclusive для семьи из четырёх человек в три раза дешевле турецкого.

"Здесь есть многое из того, что привлекает в Турции: кристально чистая вода, сытная кухня, древние руины и тёплое гостеприимство, но без толп туристов и высоких цен", — отмечает эксперт.

Албанская Ривьера, Ксамил и Дерми легко могут соперничать с Антальей и Бодрумом, а такие города, как Берат и Бутринт, подарят культурные впечатления и древние руины. Еда здесь тоже радует: морепродукты, мясо на гриле, местные сыры. А цены на жильё, транспорт и рестораны значительно ниже турецких.

Болгария — бюджетное Чёрное море

Болгария может предложить практически тот же набор, что и Турция: "всё включено", песчаные пляжи и семейную атмосферу. При этом отдых обойдётся в три раза дешевле.

"Такие курорты, как Солнечный Берег, Несебр и Созополь, сочетают в себе песчаные пляжи, спокойную тёплую воду и множество развлечений для детей, но зачастую они в два раза дешевле популярных турецких курортов", — говорится в оценке.

Здесь популярна кухня, близкая к турецкой: мясо на гриле, йогуртовые соусы, свежие салаты. А семейные отели предлагают бассейны, детские клубы и развлечения для детей.

Уточнения

Альтернати́ва (фр. alternative, от лат. alternatus — другой) — необходимость выбора одной из двух или более исключающих друг друга возможностей; каждая из этих возможностей.



Болга́рия (болг. България [bɤɫˈgarijɐ]), официально — Респу́блика Болга́рия (болг. Република България [rɛˈpublʲikə bɤɫˈgarijɐ]) — государство в Юго-Восточной Европе, в восточной части Балканского полуострова, занимает 22 % его площади.

