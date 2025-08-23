Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономика держится на нелегалах: россиянин раскрыл секрет выживания в Сальвадоре

Российский турист: экономика Сальвадора держится на нелегалах
1:15
Туризм

Россиянин, ведущий тревел-блог "делайчехочешь", поделился впечатлениями о жизни в Сальвадоре. По его словам, значительная часть экономики страны держится на денежных переводах от тех, кто уехал на заработки в США.

Сальвадор
Фото: commons.wikimedia.org by Fernando Hidalgo Molina, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сальвадор

Автор отметил, что свыше 20% ВВП Сальвадора составляют именно переводы мигрантов. Средняя зарплата в стране — около 300 долларов, что не позволяет вести достойный образ жизни. В то же время даже нелегальная подработка в США приносит 500-600 долларов ежемесячно, что для сальвадорской семьи становится существенной поддержкой.

По наблюдениям блогера, местные жители относятся к уезжающим родственникам с пониманием. В обществе распространена модель, при которой один член семьи работает за границей и обеспечивает остальных. Благодаря этим деньгам сальвадорцы покупают вещи и строят дома.

Россиянин подчеркнул, что американские власти строят стены и борются с нелегальной миграцией, но при этом не учитывают, что именно заработки в США помогают жителям Латинской Америки выживать. По его словам, такая ситуация только усиливает дисбаланс в регионе.

Уточнения

Сальвадо́р — государство в Центральной Америке. Граничит с Гондурасом на востоке, на севере с Гватемалой, а на западе омывается Тихим океаном. Унитарное государство.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
