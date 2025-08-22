Эти 7 вещей выдают туриста среднего класса в отпуске

Большой экспедиционный рюкзак в отпуске сразу выдаёт, что вы — турист

Вам не нужно полностью менять гардероб, чтобы перестать выглядеть туристом. Иногда достаточно убрать яркие логотипы, громоздкие аксессуары и туристические "костюмы", чтобы слиться с городом и чувствовать себя комфортно.

1. Большой "экспедиционный" рюкзак и пояс для денег

Громоздкие рюкзаки с бутылками воды и внешними карманами сразу привлекают внимание. Пояс для денег поверх одежды добавляет эффект "новичка за границей".

Лучше заменить на: компактный нейтральный рюкзак с запирающимися молниями и минимальный набор предметов: кошелек, телефон, очки, портативное зарядное устройство, мини-зонт. Пояс для денег носите под одеждой.

2. Громкие логотипы и сувенирные футболки

"I люблю CITY" или большие бренды кричат о том, что вы турист. Такие вещи быстро устаревают и выделяют вас среди местных жителей.

Лучше заменить на: чистые линии, нейтральные цвета и маленький или незаметный брендинг. Сувенирные футболки оставляйте для дома, пишет vegoutmag.com.

3. Походные штаны и жилеты для сафари в городах

Трансформируемые брюки, карманы на всех сторонах и жилеты выглядят как "подготовка к джунглям" там, где их нет.

Лучше заменить на: эластичные чиносы или прямые брюки, строгие шорты средней длины, легкая рубашка или куртка с двумя карманами. Техническую одежду оставьте для походов.

4. Неоновые кроссовки и пляжные шлепанцы

Яркая спортивная обувь или хлипкие шлепанцы сигналят: "Я новичок и могу травмироваться".

Лучше заменить на: минималистичные кроссовки, низкопрофильные городские кеды или кожаные сандалии на натуральной подошве. Спортивную обувь оставьте для тренировок.

5. Огромные шляпы и свисающие ремни для фотоаппарата

Шляпы с широкими полями и громоздкая фототехника сразу выделяют туриста.

Лучше заменить на: упаковываемую панаму или бейсболку приглушенного цвета, ремешок камеры через плечо или на запястье, компактный чехол для камеры.

6. Дождевые пончо и блестящая верхняя одежда

Прозрачные пластиковые куртки выглядят туристически и вызывают дискомфорт.

Лучше заменить на: легкую матовую дождевую оболочку или траншею, которая упаковывается внутрь себя. Добавьте компактный зонт и нейтральные цвета.

7. Видимые шнурки, браслеты и паспорта

Экскурсионные браслеты, ключи и паспорта на шее кричат "турист" и повышают риск кражи.

Лучше заменить на: храните документы глубоко в сумке, оставляйте один способ оплаты под рукой, браслеты носите под одеждой или на запястье, используйте кошелек для телефона.

