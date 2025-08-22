Лучший способ увидеть Комо: старинная тропа раскрывает тайны итальянских Альп

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Скрытые деревни и панорамы озера Комо: откройте для себя Sentiero del Viandante
2:03
Туризм

Озеро Комо известно элегантными виллами, кристальными пляжами и романтичными городами вроде Белладжио. Но его настоящая магия раскрывается, когда вы встаете на тропу Sentiero del Viandante — 46 миль пути вдоль восточного берега и через горы Ломбардии.

озеро Комо
Фото: commons.wikimedia.org by Beuz93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
озеро Комо

Дорога сквозь историю

Тропа начинается в Лекко и тянется до Морбеньо. Вы идёте по древним мулам, шахтёрским тропам и узким улочкам деревень, мимо виноградных террас, лесов, средневековых замков и панорамных площадок с видом на озеро. Добраться сюда легко: паромы и поезда связывают большинство городков с Комо, а ближайший аэропорт — всего в часе езды.

Очаровательные деревни на пути

Sentiero del Viandante не похож на суровые альпийские маршруты. Он проходит через живые городки, где можно отдохнуть с чашкой капучино или бокалом кампари. Беллано считается "скрытой жемчужиной": меньше туристов, уютные пляжи и ущелье Орридо-ди-Беллано с водопадом и тропами над бурной рекой.

Дальше вас ждёт Коренно-Плино с замком на скале и старым портом для купания. Узкие улочки и виды на противоположный берег делают его похожим на декорации к сказке.

Природа и горные виды

Тропа ведёт не только через города, но и вглубь гор. Второй этап маршрута уводит выше, к долине Бренталон и самой высокой точке пути (3100 футов). Отсюда открываются виды на Белладжио и деревню Эзино-Ларио среди известняковых вершин.

Четвёртый участок проходит у подножия Монте-Леньоне (2600 м), самой высокой точки озера. А пятый — по региону Вальтеллина: это сосновые леса, альпийские пастбища, горнолыжные трассы и старые церкви. Завершается путь в атмосфере настоящих Альп — среди ручьёв и каштановых рощ.

Уточнения

Ко́мо (итал  Lago di Como) — третье по величине озеро Италии, одно из самых глубоких в Европе. Питается рекой Адда. Берёт название от прибрежного города Комо. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
