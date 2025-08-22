Секретные расходы Италии: как сэкономить в итальянских кафе и не переплачивать за кофе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Путешествие по Европе часто преподносит неожиданные открытия. Одним из таких "сюрпризов" в Италии становится coperto — фиксированная плата за обслуживание, добавляемая к счёту почти в каждом ресторане.

Италия, рестораны
Фото: Flickr: A table by besopha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Италия, рестораны

Эта сумма не является ни налогом, ни чаевыми, а скорее официальной оплатой за сам факт того, что вы стали гостем заведения. Coperto покрывает расходы на хлеб, столовые приборы, скатерти и работу персонала. Итальянцы щепетильны в вопросах еды, поэтому хлеб подают свежий и качественный.

Цены, которые шокируют

Соавтор путеводителей, Кэмерон Хьюитт приводит впечатляющий пример из Венеции. Его макиато у стойки в кафе на площади Сан-Марко стоил всего 1,50 евро. Но тот же напиток за столиком во внутреннем дворике обошёлся бы уже в 12 евро, а место под навесом — ещё плюс 6 евро.

"Если вы наслаждаетесь видами и музыкой, то это стоящая инвестиция. Но если хотите просто кофе — цены здесь абсурдные", — пишет Хьюитт.

Сколько на самом деле стоит coperto

Закон требует, чтобы плата за обслуживание была указана в меню, хотя чаще всего мелким шрифтом. В туристических центрах вроде Венеции суммы действительно кусаются, но в большинстве ресторанов coperto составляет всего 1-3 евро с человека.

Иногда встречаются и другие термины: pane (за хлеб) или servizio (обслуживание). По сути, это одно и то же.

Красота "прогрессивного налогообложения"

Хьюитт называет такую систему своеобразным "прогрессивным ценообразованием": чем лучше место и вид, тем больше вы платите.

Туристу в самом сердце Венеции приходится отдавать больше, ведь он получает не только напиток, но и неповторимый вид на базилику Сан-Марко.

Советы путешественникам

Для экономных туристов знание о coperto — отличный способ сберечь бюджет. Можно отказаться от столика и перекусить у стойки бара: кофе и круассан обойдутся в разы дешевле.

Но стоит помнить, что coperto — это не уловка, а часть местной культуры. Как замечает Хьюитт, "такие мелочи — это причудливые кусочки жизни, которые можно попробовать только в Италии".

Уточнения

Италья́нская Респу́блика (итал. Repubblica Italiana ) — государство в Южной Европе, в центре Средиземноморья. Столица и крупнейший город — Рим, другие крупные города — Милан, Неаполь, Турин, Палермо, Генуя, Болонья, Флоренция, Бари, Катания и Венеция. Государственный язык — итальянский, распадающийся на множество диалектов. 

