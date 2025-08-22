Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
19 млн водителей играют: как Driving Score повышает безопасность на дорогах одной страны
Wildberries: новые правила доставки влияют на цены
Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки
Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю
Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют
Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль
Зоопсихологи: если кошка бодает головой — это один из самых искренних жестов привязанности
В небе над Японией заметили свет ярче Луны: необычная вспышка испугала жителей нескольких префектур
После родов Серена Уильямс сбросила 15 кг с помощью препаратов

Погружение в Колумбию: еда и культура, которые потрясут ваше воображение

Где вкусно и дешево поесть в Колумбии: советы для любителей уличной еды
2:16
Туризм

Южная Америка хранит множество мест, где доллар ощущается сильнее. Но именно Колумбия выделяется удивительным сочетанием доступности, природного разнообразия и гостеприимства.

Богота, Колумбия
Фото: commons.wikimedia.org by Danielmlg86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Богота, Колумбия

Еда и культура, которые невозможно забыть

Путешественники отмечают: здесь можно ужинать в ресторане среднего уровня менее чем за 10 долларов, а на улице купить эмпанаду или арепу всего за доллар. Гостиницы тоже радуют — ночь в приличном отеле обойдётся в 20-30 долларов. В среднем, по данным Budget Your Trip, турист тратит здесь около 51 доллара в день — в разы меньше, чем в Мексике или США.

Богота, столица страны, поражает атмосферой: колониальный район Ла-Канделария, рынки уличной еды, а по воскресеньям — проект Ciclovía, когда дороги отдают пешеходам и музыкантам. На рынке Палокемао можно попробовать экзотические фрукты и свежую рыбу по смешным ценам.

Медельин, "город вечной весны", благодаря мягкому климату круглый год популярен у цифровых кочевников. Здесь стоит попробовать бандеха пайса — сытное блюдо за 5-10 долларов.

Природа, которая захватывает дух

У Колумбии два побережья — Карибское и Тихоокеанское. Первое славится Картахеной и национальным парком Тайрона с пляжами и мангровыми бухтами (вход 15-18 долларов). Второе известно наблюдением за китами: в июле сюда приплывают горбатые киты.

Внутри страны — джунгли Сьерра-Невада-де-Санта-Марта с древним Сьюдад-Пердида, "Затерянным городом", который называют альтернативой Мачу-Пикчу. А в "Кофейном треугольнике" можно остановиться на ферме всего за 50 долларов за ночь и попробовать кофе прямо у его истоков.

Настоящее богатство страны

Здесь легко почувствовать себя частью местной жизни — будь то разговор со случайным прохожим на площади или приглашение на фестиваль. Колумбия дарит впечатления, которые стоят гораздо дороже, чем деньги, потраченные на путешествие.

Уточнения

Респу́блика Колу́мбия, (República de Colombia ) — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота.

Богота́ (исп. Bogotá) — столица и крупнейший город Колумбии, административный центр департамента Кундинамарка. Образует самостоятельную административную единицу страны — столичный округ, разделённый на 20 районов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет
Наука и техника
Учёные нашли в Виктории кости тероподов возрастом более 100 млн лет Аудио 
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство, цветоводство
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Бабье лето отменяется? Синоптик огорошил прогнозом на сентябрь в Москве и области
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Танк в костюме от кутюр, рабочая лошадь и русский титан: эти 20 внедорожников не боятся грязи и болот
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Основа соуса бешамель: кулинары рассказали, как правильно готовить ру из масла и муки
Тренер Яшанькин назвал безопасный способ снизить вес на килограмм в неделю
Рост тарифов ЖКХ вынуждает россиян менять бюджет: 3 способа выжить, которые они используют
Мода лета 2025: абсурдные и ироничные аксессуары захватили подиумы и уличный стиль
Зоопсихологи: если кошка бодает головой — это один из самых искренних жестов привязанности
В небе над Японией заметили свет ярче Луны: необычная вспышка испугала жителей нескольких префектур
Где вкусно и дешево поесть в Колумбии: советы для любителей уличной еды
После родов Серена Уильямс сбросила 15 кг с помощью препаратов
Агрономы советуют сажать огурцы и подсолнухи рядом для защиты от перегрева
Наташа Королёва и Тарзан празднуют бронзовую свадьбу
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.