Погружение в Колумбию: еда и культура, которые потрясут ваше воображение

Где вкусно и дешево поесть в Колумбии: советы для любителей уличной еды

2:16 Your browser does not support the audio element. Туризм

Южная Америка хранит множество мест, где доллар ощущается сильнее. Но именно Колумбия выделяется удивительным сочетанием доступности, природного разнообразия и гостеприимства.

Фото: commons.wikimedia.org by Danielmlg86, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Богота, Колумбия

Еда и культура, которые невозможно забыть

Путешественники отмечают: здесь можно ужинать в ресторане среднего уровня менее чем за 10 долларов, а на улице купить эмпанаду или арепу всего за доллар. Гостиницы тоже радуют — ночь в приличном отеле обойдётся в 20-30 долларов. В среднем, по данным Budget Your Trip, турист тратит здесь около 51 доллара в день — в разы меньше, чем в Мексике или США.

Богота, столица страны, поражает атмосферой: колониальный район Ла-Канделария, рынки уличной еды, а по воскресеньям — проект Ciclovía, когда дороги отдают пешеходам и музыкантам. На рынке Палокемао можно попробовать экзотические фрукты и свежую рыбу по смешным ценам.

Медельин, "город вечной весны", благодаря мягкому климату круглый год популярен у цифровых кочевников. Здесь стоит попробовать бандеха пайса — сытное блюдо за 5-10 долларов.

Природа, которая захватывает дух

У Колумбии два побережья — Карибское и Тихоокеанское. Первое славится Картахеной и национальным парком Тайрона с пляжами и мангровыми бухтами (вход 15-18 долларов). Второе известно наблюдением за китами: в июле сюда приплывают горбатые киты.

Внутри страны — джунгли Сьерра-Невада-де-Санта-Марта с древним Сьюдад-Пердида, "Затерянным городом", который называют альтернативой Мачу-Пикчу. А в "Кофейном треугольнике" можно остановиться на ферме всего за 50 долларов за ночь и попробовать кофе прямо у его истоков.

Настоящее богатство страны

Здесь легко почувствовать себя частью местной жизни — будь то разговор со случайным прохожим на площади или приглашение на фестиваль. Колумбия дарит впечатления, которые стоят гораздо дороже, чем деньги, потраченные на путешествие.

Уточнения

Респу́блика Колу́мбия, (República de Colombia ) — государство на северо-западе Южной Америки, с территориями в Центральной Америке. Столица — Богота.



Богота́ (исп. Bogotá) — столица и крупнейший город Колумбии, административный центр департамента Кундинамарка. Образует самостоятельную административную единицу страны — столичный округ, разделённый на 20 районов.

