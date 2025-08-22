Тайный враг в самолёте: почему скрещенные ноги могут стоить вам здоровья

Занять удобное положение в самолете — задача не из легких. Тесные кресла и ограниченное пространство для ног сковывают движения.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ На борту самолета

Многие в полете машинально скрещивают ноги, однако физиотерапевт Бетани Томлинсон из AXA Health не рекомендует так сидеть.

"Не скрещивайте ноги в кресле самолета, это нарушает кровообращение и повышает риск тромбоза глубоких вен (ТГВ)", — предупреждает она. Вместо этого эксперт советует приподнимать ноги и искать другие расслабляющие позы.

Еще один способ облегчить дискомфорт в суставах — периодически менять положение тела.

Бетани подчеркивает важность соблюдения правил поведения во время длительных перелетов для здоровья суставов.

"Необходимо двигаться каждые 1-2 часа, чтобы поддерживать подвижность суставов. Длительное нахождение в одной позе может вызвать скованность и отек суставов, особенно коленных, голеностопных и тазобедренных. Упражнения в положении сидя помогут улучшить кровообращение и снизить риск тромбоза глубоких вен", — говорит эксперт.

Физиотерапевт также предлагает комплекс упражнений, которые можно легко выполнять в самолете, не вставая с места: растяжка шеи, вращения плечами и обхваты коленей, пишет Daily Mail.

Уточнения

Физиотерапе́вт — специалист с профессиональным образованием, который восстанавливает или сохраняет нарушенную двигательную способность и дееспособность пациента.



