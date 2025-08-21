Не попадитесь в ловушку авиакомпаний: 3 способа сэкономить деньги на билетах

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
При планировании отпуска необходимо учесть множество аспектов, начиная от транспортных расходов и заканчивая обновлением гардероба и стоимостью проживания.

Бронирование
Бронирование

Цены взлетают при обновлении страницы

Одной из наиболее острых проблем являются цены на авиабилеты, которые, кажется, взлетают при каждом обновлении страницы. Сайты бронирования авиабилетов могут использовать ряд уловок для манипулирования ценами.

Эксперт по путешествиям Андреа Платания из Transfeero объясняет, что многократные поиски одного и того же направления могут искусственно завышать стоимость билетов.

"Это создает ощущение срочности, которым умело пользуются алгоритмы", — предупреждает эксперт.

Еще одна распространенная маркетинговая тактика — уведомления о "последних двух местах по этой цене". Андреа советует не поддаваться панике и перепроверить информацию на других устройствах или сайтах бронирования.

Искать в режиме инкогнито

Цены также имеют тенденцию к росту в выходные и праздничные дни, когда спрос на поездки достигает пиковых значений. Чтобы избежать этих уловок и найти более выгодные предложения, эксперт рекомендует искать билеты в режиме инкогнито.

Использование режима инкогнито не позволяет авиакомпаниям и платформам бронирования отслеживать историю ваших запросов и корректировать тарифы. Эта простая мера может значительно сэкономить ваши средства. Андреа также советует регулярно очищать файлы cookie, так как туристические сайты могут использовать эти данные для повышения цен, основываясь на вашей предполагаемой заинтересованности.

Время бронирования

Кроме того, время бронирования также играет роль: бронирование в середине недели или в менее популярные периоды может снизить стоимость билетов. Также следует избегать бронирования вылета на воскресенье, так как это один из самых дорогих дней для путешествий. И, наконец, не стоит соблазняться дешевыми билетами в отдаленные аэропорты, так как расходы на дорогу до них могут свести на нет всю экономию, пишет Daily Mail. 

Уточнения

Бронирование (туризм) — размещение и подтверждение заявки на туристическую услугу.

 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
