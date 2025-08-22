История и красота Дьёра: откройте для себя барочную архитектуру Венгрии

Как открыть для себя Венгрию за пределами Будапешта

Туризм

Центральная Европа славится своими столицами, но за пределами Будапешта, Вены и Братиславы скрываются настоящие жемчужины. Одна из них — венгерский город Дьёр. Сюда легко добраться: поезда из Вены и Будапешта идут меньше полутора часов, а из Братиславы автобус довезёт примерно за час.

Фото: flickr.com by Turismo Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дьёр, Венгрия

Город с историей и барочной красотой

Дьёр пережил масштабную реконструкцию в XVII-XVIII веках после ухода османов, и именно тогда появился его облик — барочные фасады, церкви и площади. Сердце города — базилика на Капитульном холме, где в 2017 году восстановили фрески, сияющие и сегодня.

В шаговой доступности находятся и другие шедевры: бенедиктинская церковь Святого Игнатия с фреской "ангельский концерт" над органом и иезуитская церковь Святой Анны, сохранившая дух старинной часовни-больницы. Каждая из них хранит уникальное наследие венгерского барокко.

Атмосфера праздника

Дьёр живёт не только архитектурой, но и фестивалями. В мае здесь проходит Mediawave — международный кино- и музыкальный фестиваль. В июне город наполняет ритмами DumDum Fest, а в июле остров Радо становится сценой крупнейшего в Венгрии детского праздника Győrkőc, где три дня звучат концерты, проходят театральные постановки и игры для всей семьи.

Город рек

Дьёр стоит в месте, где встречаются Дунай, Раба и Рабца, и не зря носит название "город рек". Прогулки вдоль набережных — лучший способ прочувствовать его атмосферу, особенно летом, когда кафе, фестивали и живая музыка превращают город в настоящий культурный центр.

Уточнения

Дьёр (венг. Győr ) — город в северо-западной Венгрии, расположен на половине пути между Будапештом и Веной. Город стоит в месте впадения реки Рабы в Мошони-Дуна (Мошонский Дунай). Административный центр медье Дьёр-Мошон-Шопрон. Дьёр — шестой по величине город Венгрии.

