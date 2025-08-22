Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Максим Виторган собрал вместе своих сыновей от двух браков
Дизайнеры назвали приёмы для добавления цвета в пастельный интерьер
Учёные рассматривают строительство космического лифта на основе нанотрубок
В России отреагировали на прекращение поставок нефти в Венгрию на фоне атак ВСУ
Резиновые сапоги стали модным аксессуаром и обязательным элементом летнего гардероба
Мох появляется в саду из-за влажности, тени и кислой почвы
Автоэксперт Амосов напомнил о допустимых нормах тонировки стекол в России
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений
Аквафитнес помогает похудеть и развивает выносливость — мнение специалистов

История и красота Дьёра: откройте для себя барочную архитектуру Венгрии

Как открыть для себя Венгрию за пределами Будапешта
1:55
Туризм

Центральная Европа славится своими столицами, но за пределами Будапешта, Вены и Братиславы скрываются настоящие жемчужины. Одна из них — венгерский город Дьёр. Сюда легко добраться: поезда из Вены и Будапешта идут меньше полутора часов, а из Братиславы автобус довезёт примерно за час.

Дьёр, Венгрия
Фото: flickr.com by Turismo Bahia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дьёр, Венгрия

Город с историей и барочной красотой

Дьёр пережил масштабную реконструкцию в XVII-XVIII веках после ухода османов, и именно тогда появился его облик — барочные фасады, церкви и площади. Сердце города — базилика на Капитульном холме, где в 2017 году восстановили фрески, сияющие и сегодня.

В шаговой доступности находятся и другие шедевры: бенедиктинская церковь Святого Игнатия с фреской "ангельский концерт" над органом и иезуитская церковь Святой Анны, сохранившая дух старинной часовни-больницы. Каждая из них хранит уникальное наследие венгерского барокко.

Атмосфера праздника

Дьёр живёт не только архитектурой, но и фестивалями. В мае здесь проходит Mediawave — международный кино- и музыкальный фестиваль. В июне город наполняет ритмами DumDum Fest, а в июле остров Радо становится сценой крупнейшего в Венгрии детского праздника Győrkőc, где три дня звучат концерты, проходят театральные постановки и игры для всей семьи.

Город рек

Дьёр стоит в месте, где встречаются Дунай, Раба и Рабца, и не зря носит название "город рек". Прогулки вдоль набережных — лучший способ прочувствовать его атмосферу, особенно летом, когда кафе, фестивали и живая музыка превращают город в настоящий культурный центр.

Уточнения

Дьёр (венг. Győr ) — город в северо-западной Венгрии, расположен на половине пути между Будапештом и Веной. Город стоит в месте впадения реки Рабы в Мошони-Дуна (Мошонский Дунай). Административный центр медье Дьёр-Мошон-Шопрон. Дьёр — шестой по величине город Венгрии.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Садоводство, цветоводство
Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома Аудио 
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук
Новости спорта
Подтягивание одно из самых эффективных упражнений для спины и рук Аудио 
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир
Новости спорта
Тренер перечислил 3 упражнения стоя, которые ускоряют метаболизм и сжигают жир Аудио 
Популярное
Гости без приглашения, но с пользой: зачем змеи приходят в ваш сад

Змеи в саду могут быть полезными, но как определить их вид и правильно себя вести при встрече? Узнайте важные советы и особенности.

Уборка листвы и камней снижает вероятность появления змей возле дома
Идеальный томатный сок: добавьте болгарский перец для сладости и баланса
Бабушкин секрет томатного сока: сладкий перец творит чудеса — вкуснее не бывает
Купить машину, не продав душу: самые доступные автомобили августа 2025 года
Молитесь, но не всплывайте: что нужно знать перед встречей с четырьмя морскими убийцами
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Хищники Австралии вышли из тени — и поставили под сомнение мировую историю динозавров
Кучеров Яр: 150 российских бойцов совершили невозможное, перемолов элитные части ВСУ
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Он вернулся на кухню и стал главным трендом: у вас дома тоже есть бабушкин предмет декора
Последние материалы
Укус осы у собаки или кошки проходит за 24–48 часов — при отсутствии осложнений
Аквафитнес помогает похудеть и развивает выносливость — мнение специалистов
Летом-2025 на туристах в Абхазии, Крыму и Сочи зарабатываются миллионы
Как открыть для себя Венгрию за пределами Будапешта
Исследование Nature Communications: у младших детей слабее развиты эмоциональные ассоциации
Союз торговых центров: IKEA не вернётся в Россию в ближайшие три года
Горло, насморк и температура: летний вирус пришел на курорты и в мегаполисы
Кулинары поделились рецептом воздушного манника без грамма муки
Агрономы назвали главную ошибку садоводов в борьбе с плодовой гнилью
Потолки выше 3 метров нарушают пропорции в детских комнатах и маленьких квартирах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.