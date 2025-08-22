Погружаемся в красоту: 3 бесценных жемчужины Татранского национального парка в Польше

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Альпы известны на весь мир, но в Центральной Европе есть горы, которые не менее впечатляют. Одним из таких мест стал Татранский национальный парк в Польше — часть Карпат, второго по величине горного массива региона. Площадь парка — около 210 км², и именно здесь находится высшая точка страны — гора Рысы (2499 м).

Татранский национальный парк, Польша
Фото: commons.wikimedia.org by Krzysztof Ziarnek, Kenraiz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Татранский национальный парк, Польша

Природа и животные

Пейзажи парка разнообразны: скалистые пики, ледниковые озёра, сосновые леса, цветущие луга и глубокие пещеры. В горах обитают серны, сурки, снежные полёвки, а при удаче можно встретить бурого медведя, серого волка или рысь. Узнать больше о природе региона легко в Центре экологического просвещения в Закопане.

Дорога в горы

До парка удобно добираться из Кракова: на машине, поезде или автобусе путь займёт около 2,5 часов. Входной билет стоит до 3 долларов. Закопане — "ворота в Татры" и база для походов. Зимой город превращается в курорт с катающимися на санях (кулиг) и лыжными трассами.

Пешие маршруты

В парке проложено около 270 км троп. Сходить с них запрещено, чтобы сохранить природу и безопасность туристов: погода здесь меняется молниеносно.

  • Рысы — три пика, средний из которых находится в Словакии, а северо-западный считается высшей точкой Польши.
  • Морское Око — крупнейшее ледниковое озеро, славящееся прозрачной бирюзовой водой.
  • Долина Пяти Польских Озёр — кольцевой маршрут длиной 14 миль с потрясающими видами.

Для длительных походов доступны восемь горных приютов. Под землёй скрываются более 800 пещер, но только 25 открыты для опытных спелеологов.

Чем уникален парк

Татры входят в список самых опасных национальных парков мира: резкие перепады погоды и сложные маршруты делают каждый поход настоящим приключением.

Но именно это сочетание красоты и непредсказуемости делает парк по-настоящему незабываемым.

Уточнения

Татранский национальный парк (пол. Tatrzański Park Narodowy) — национальный парк в южной части Польши, на границе со Словакией. Вместе с одноимённым национальным парком в Словакии образует единую охраняемую природную территорию. Площадь — 211,64 км².

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
