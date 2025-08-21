Тайная жемчужина Новой Англии: остров Пикс ждёт своих исследователей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Туризм

Отдых на острове Пикс (США) — шанс насладиться атмосферой островов Новой Англии, не переплачивая.

Вид на море из окна
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Вид на море из окна

Добраться туда из Портленда можно всего за 14 долларов, купив билет на паром, который ходит каждые 15 минут. Для сравнения, скоростной паром до Нантакета обойдется значительно дороже — около 89 долларов. Оказавшись на острове, возьмите напрокат велосипед или гольф-кар и исследуйте его живописные уголки.

Остров Пикс имеет богатое прошлое, связанное с племенами вабанаки. В 1524 году итальянский путешественник Джованни да Верраццано отметил эти земли, проплывая мимо. Он вошел в историю как первый европеец, достигший Нью-Йоркской гавани и реки Гудзон. Для любителей истории будет интересно посетить Бэттери-Стил, форт времен Второй мировой войны.

Поездка на остров Пикс из Портленда идеально подходит для однодневного приключения, но в отеле Peaks Island House можно с комфортом провести одну или две ночи. Летом стоимость номеров в стиле коттеджа, рассчитанных на четырех человек, колеблется от 300 до 500 долларов. Для больших компаний есть отличный вариант — апартаменты с четырьмя спальнями на верхнем этаже отеля, где могут разместиться до 11 гостей.

Независимо от того, останетесь вы на острове с ночевкой или нет, обязательно попробуйте роллы с лобстером, приготовленные на пару моллюски и мэнские пирожки в ресторане Island Lobster Company, расположенном на набережной. Это классические блюда прибрежной кухни штата Мэн, пишет New York Post.

Уточнения

Но́вая А́нглия (англ. New England, Нью-Ингленд) — историческая область на северо-востоке США, включающая в себя следующие штаты: Коннектикут, Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд, Вермонт. Граничит с Канадой на севере, и штатом Нью-Йорк на западе. Имеет выход к Атлантическому океану.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
