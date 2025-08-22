Где искать сердце Турина: 10 пьемонтских площадей, которые нельзя пропустить

От Кастелло до Сан-Карло: самые атмосферные места Турина в Италии

Турин невозможно представить без его площадей. От просторных проспектов до маленьких уютных уголков — именно здесь рождаются разговоры, звучит музыка, проходят концерты, протесты и ярмарки. Площади всегда были сердцем городской жизни: местом встреч, праздников и политических событий.

Мы собрали 10 самых красивых и значимых площадей Турина. Возможно, у вас появятся свои любимые — делитесь ими в комментариях.

10 красивейших площадей Турина

Пьяцца Кастелло

Исторический центр города. Вокруг — Королевский дворец, Палаццо Мадама, церковь Сан-Лоренцо и театр Реджио. Днём кипит жизнь, вечером всё утопает в огнях аркад. Пьяцца Сан-Карло

Её называют "гостиной Турина". Здесь расположены старинные кафе, церкви-близнецы Сан-Карло и Санта-Кристина, а в центре возвышается конная статуя Эмануэле Филиберто. Пьяцца Витторио Венето

Одна из крупнейших аркадных площадей Европы (38 000 м²). С неё открывается вид на По и район Мурацци. Особенно красива вечером. Пьяцца Кариньяно

Элегантное пространство с Палаццо Кариньяно и одноимённым театром. Уютное место в шаге от главных улиц. Пьяцца Статуто

Загадочная площадь с памятником Фреюсу в центре. Местные легенды относят её к "магическому Турину". Пьяцца Гран Мадре ди Дио

Живописная площадь у подножия холмов. Неоклассическая церковь напоминает Пантеон, а закат здесь особенно красив. Пьяцца Савойя

Площадь "обелиска" в римском квартале. Вокруг — барочные дворцы и атмосфера старого города. Пьяцца Карло Эмануэле II (Карлина)

Строгая геометрия и савойский стиль делают её образцом "современного Турина". Пьяцца C. L. N.

Соединена с Сан-Карло по Виа Рома. Известна по фильму Дарио Ардженто "Красная тьма". Пьяцца Реале

Небольшая, но живописная площадь рядом с Кастелло и Дуомо. Идеальна для фото и прогулок.

