Где искать сердце Турина: 10 пьемонтских площадей, которые нельзя пропустить

Туризм

Турин невозможно представить без его площадей. От просторных проспектов до маленьких уютных уголков — именно здесь рождаются разговоры, звучит музыка, проходят концерты, протесты и ярмарки. Площади всегда были сердцем городской жизни: местом встреч, праздников и политических событий.

Турин, Италия
Фото: commons.wikimedia.org by Marit & Toomas Hinnosaar, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Турин, Италия

Мы собрали 10 самых красивых и значимых площадей Турина. Возможно, у вас появятся свои любимые — делитесь ими в комментариях.

10 красивейших площадей Турина

  1. Пьяцца Кастелло
    Исторический центр города. Вокруг — Королевский дворец, Палаццо Мадама, церковь Сан-Лоренцо и театр Реджио. Днём кипит жизнь, вечером всё утопает в огнях аркад.
  2. Пьяцца Сан-Карло
    Её называют "гостиной Турина". Здесь расположены старинные кафе, церкви-близнецы Сан-Карло и Санта-Кристина, а в центре возвышается конная статуя Эмануэле Филиберто.
  3. Пьяцца Витторио Венето
    Одна из крупнейших аркадных площадей Европы (38 000 м²). С неё открывается вид на По и район Мурацци. Особенно красива вечером.
  4. Пьяцца Кариньяно
    Элегантное пространство с Палаццо Кариньяно и одноимённым театром. Уютное место в шаге от главных улиц.
  5. Пьяцца Статуто
    Загадочная площадь с памятником Фреюсу в центре. Местные легенды относят её к "магическому Турину".
  6. Пьяцца Гран Мадре ди Дио
    Живописная площадь у подножия холмов. Неоклассическая церковь напоминает Пантеон, а закат здесь особенно красив.
  7. Пьяцца Савойя
    Площадь "обелиска" в римском квартале. Вокруг — барочные дворцы и атмосфера старого города.
  8. Пьяцца Карло Эмануэле II (Карлина)
    Строгая геометрия и савойский стиль делают её образцом "современного Турина".
  9. Пьяцца C. L. N.
    Соединена с Сан-Карло по Виа Рома. Известна по фильму Дарио Ардженто "Красная тьма".
  10. Пьяцца Реале
    Небольшая, но живописная площадь рядом с Кастелло и Дуомо. Идеальна для фото и прогулок.

Уточнения

Тури́н (итал. Torino, пьем. Turin ) — город в Италии, важный деловой и культурный центр северной Италии. Административный центр области Пьемонт и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. После завершения Рисорджименто (1861) Турин на протяжении четырёх лет оставался столицей объединённой Италии. В это время здесь реализовывались крупнейшие на юге Европы строительные проекты.

