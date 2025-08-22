Где искать сердце Турина: 10 пьемонтских площадей, которые нельзя пропустить

Турин невозможно представить без его площадей. От просторных проспектов до маленьких уютных уголков — именно здесь рождаются разговоры, звучит музыка, проходят концерты, протесты и ярмарки. Площади всегда были сердцем городской жизни: местом встреч, праздников и политических событий.
Турин, Италия
Мы собрали 10 самых красивых и значимых площадей Турина. Возможно, у вас появятся свои любимые — делитесь ими в комментариях.
10 красивейших площадей Турина
Пьяцца Кастелло Исторический центр города. Вокруг — Королевский дворец, Палаццо Мадама, церковь Сан-Лоренцо и театр Реджио. Днём кипит жизнь, вечером всё утопает в огнях аркад.
Пьяцца Сан-Карло Её называют "гостиной Турина". Здесь расположены старинные кафе, церкви-близнецы Сан-Карло и Санта-Кристина, а в центре возвышается конная статуя Эмануэле Филиберто.
Пьяцца Витторио Венето Одна из крупнейших аркадных площадей Европы (38 000 м²). С неё открывается вид на По и район Мурацци. Особенно красива вечером.
Пьяцца Кариньяно Элегантное пространство с Палаццо Кариньяно и одноимённым театром. Уютное место в шаге от главных улиц.
Пьяцца Статуто Загадочная площадь с памятником Фреюсу в центре. Местные легенды относят её к "магическому Турину".
Пьяцца Гран Мадре ди Дио Живописная площадь у подножия холмов. Неоклассическая церковь напоминает Пантеон, а закат здесь особенно красив.
Пьяцца Савойя Площадь "обелиска" в римском квартале. Вокруг — барочные дворцы и атмосфера старого города.
Пьяцца Карло Эмануэле II (Карлина) Строгая геометрия и савойский стиль делают её образцом "современного Турина".
Пьяцца C. L. N. Соединена с Сан-Карло по Виа Рома. Известна по фильму Дарио Ардженто "Красная тьма".
Пьяцца Реале Небольшая, но живописная площадь рядом с Кастелло и Дуомо. Идеальна для фото и прогулок.
Уточнения
Тури́н (итал. Torino, пьем. Turin ) — город в Италии, важный деловой и культурный центр северной Италии. Административный центр области Пьемонт и одноимённой территориальной единицы, приравненной к провинции. После завершения Рисорджименто (1861) Турин на протяжении четырёх лет оставался столицей объединённой Италии. В это время здесь реализовывались крупнейшие на юге Европы строительные проекты.