Маргейт: секреты винтажного курорта на юго-восточном побережье Англии

На юго-восточном побережье Англии есть место, где винтажная атмосфера соседствует с арт-пространствами и морским бризом. Это Маргейт — некогда рыбацкая деревня, а сегодня один из самых необычных морских курортов страны.
До Маргейта легко доехать из Лондона: на поезде дорога займёт всего полтора часа. На машине — чуть дольше. Из Кентербери сюда можно попасть за полчаса. Для тех, кто остаётся с ночёвкой, подойдут уютные бутик-отели: Victoria, Cliftonville Townhouse, Margate House или Doghouse Margate.
Любители современного искусства оценят галерею Turner Contemporary, где проходят бесплатные выставки. Не менее интересны The Black Gallery, Pie Factory и Liminal Gallery, где показывают работы независимых художников.
Но настоящая загадка — Ракушечный грот, украшенный 4,6 миллионами ракушек. Его назначение неизвестно, но орнаменты поражают воображение. Атмосферу дополняют Пещеры Маргейта, где раньше добывали мел, а теперь можно увидеть фрески XVIII века.
Этот курорт удивительным образом сочетает ретро-обаяние, пляжный отдых и арт-культуру. Здесь одинаково приятно загорать, рассматривать морские закаты, бродить по галереям и открывать подземные тайны.
Кент (англ. Kent ) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон.
Ма́ргит (англ Margate) — город в Юго-Восточной Англии в графстве Кент, административный центр района Танет.
