Маргейт: секреты винтажного курорта на юго-восточном побережье Англии

2:08
Туризм

На юго-восточном побережье Англии есть место, где винтажная атмосфера соседствует с арт-пространствами и морским бризом. Это Маргейт — некогда рыбацкая деревня, а сегодня один из самых необычных морских курортов страны.

Маргейт, Кент, Англия
Фото: commons.wikimedia.org by trolvag, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Маргейт, Кент, Англия

Как добраться

До Маргейта легко доехать из Лондона: на поезде дорога займёт всего полтора часа. На машине — чуть дольше. Из Кентербери сюда можно попасть за полчаса. Для тех, кто остаётся с ночёвкой, подойдут уютные бутик-отели: Victoria, Cliftonville Townhouse, Margate House или Doghouse Margate.

Пляжи на любой вкус

  • Уэстбрук-Бэй — тихий пляж для купания и прогулок, рядом зелёные сады и променад.
  • Маргейт-Мейн-Сэндс — сердце города с колесом обозрения, башней с часами (1889 г.) и всеми удобствами для семейного отдыха.
  • Сент-Милдредс-Бэй — идеален для прогулок с собакой и купаний, здесь проходит Прибрежная тропа викингов.
  • Уолпол-Бэй славится крупнейшим в стране приливным бассейном.
  • Палм-Бэй — ещё одно "собачье" место, рядом тропа Принсес-Уок и живописный Форнесс-Пойнт.

Искусство и тайны под землёй

Любители современного искусства оценят галерею Turner Contemporary, где проходят бесплатные выставки. Не менее интересны The Black Gallery, Pie Factory и Liminal Gallery, где показывают работы независимых художников.

Но настоящая загадка — Ракушечный грот, украшенный 4,6 миллионами ракушек. Его назначение неизвестно, но орнаменты поражают воображение. Атмосферу дополняют Пещеры Маргейта, где раньше добывали мел, а теперь можно увидеть фрески XVIII века.

Атмосфера Маргейта

Этот курорт удивительным образом сочетает ретро-обаяние, пляжный отдых и арт-культуру. Здесь одинаково приятно загорать, рассматривать морские закаты, бродить по галереям и открывать подземные тайны.

Уточнения

Кент (англ. Kent ) — графство в Англии. Входит в состав Юго-Восточной Англии. Административный центр и крупнейший город — Мейдстон. 

Ма́ргит (англ  Margate) — город в Юго-Восточной Англии в графстве Кент, административный центр района Танет.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
